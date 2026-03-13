Шесть часов крымчанина, выбивая "признания" - дело двух сотрудников фсб рф передали в суд

Дело двух сотрудников фсб рф, которые пытали крымчанина более 6 часов, "выбивая" признания, направлено в суд. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, им грозит до 15 лет лишения свободы, передает УНН.

Детали

Прокуратура автономии 27 февраля 2026 года направила в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников ГУ СБУ в АР Крым. После оккупации полуострова они, по данным следствия, перешли на сторону врага и начали работать в так называемом "уфсб россии по Республике Крым и г. Севастополю".

Следствие установило, что на новых должностях обвиняемые помогали оккупантам преследовать крымских татар за их якобы принадлежность к организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в рф террористической.

Один из эпизодов касается 2016 года. По данным следствия, узнав об активной гражданской позиции жителя Ялты, подозреваемые прибыли к его дому и незаконно провели обыск.

После этого мужчину незаконно задержали и доставили в здание оккупационного уфсб рф для допроса. Там крымчанина пытали более 6 часов и угрожали физической расправой, заставляя признаться в принадлежности к "запрещенным организациям".

Когда потерпевший не дал нужных оккупантам "показаний", давление только усилилось. Один из обвиняемых связал ему руки пластиковыми стяжками и душил полиэтиленовым пакетом. Другой в это время требовал подписать подготовленные документы.

Генпрокурор Кравченко: заочные приговоры являются стратегическим инструментом обеспечения ответственности в военное время

Добавим

Действия обвиняемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины), государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Одному из них дополнительно инкриминировано нарушение неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 162 УК Украины).

Им грозит до 15 лет лишения свободы. Специальное досудебное расследование осуществлялось ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

