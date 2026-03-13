Шість годин кримчанина, вибиваючи "зізнання" - справу двох співробітників фсб рф передали до суду

$44.160.1950.960.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Київ • УНН

 828 перегляди

Двох ексспівробітників СБУ судитимуть за держзраду та катування мешканця Ялти пакетом. Обвинуваченим загрожує до 15 років тюрми за воєнні злочини.

Справу двох працівників фсб рф, які катували кримчанина понад 6 годин, "вибиваючи" зізнання, направили до суду. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, їм загрожує до 15 років позбавлення волі, передає УНН.

Деталі

Прокуратура автономії 27 лютого 2026 року скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх співробітників ГУ СБУ в АР Крим. Після окупації півострова вони, за даними слідства, перейшли на бік ворога та почали працювати в так званому "УФСБ росії по Республике Крым и г. Севастополю".

Слідство встановило, що на нових посадах обвинувачені допомагали окупантам переслідувати кримських татар за їхню нібито приналежність до організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в рф терористичною.

Один із епізодів стосується 2016 року. За даними слідства, дізнавшись про активну громадянську позицію мешканця Ялти, підозрювані прибули до його дому та незаконно провели обшук.

Після цього чоловіка незаконно затримали та доставили до будівлі окупаційного УФСБ рф для допиту. Там кримчанина катували понад 6 годин і погрожували фізичною розправою, змушуючи зізнатися у належності до "заборонених організацій".

Коли потерпілий не дав потрібних окупантам "показань" тиск лише посилився. Один з обвинувачених зв’язав йому руки пластиковими стяжками та душив поліетиленовим пакетом. Інший у цей час вимагав підписати підготовлені документи.

Додамо

Дії обвинувачених кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Одному з них додатково інкриміновано порушення недоторканності житла (ч. 1 ст. 162 КК України).

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.   Спеціальне досудове розслідування здійснювалось ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі за оперативного супроводу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області. 

Антоніна Туманова

