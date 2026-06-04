Военные рф наживаются на дефиците горючего в Крыму и перепродают его на черном рынке - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты в Крыму разворовывают горючее и перепродают его по 160 рублей за литр. Из-за дефицита на полуострове массово появляются теневые объявления.
На фоне топливного кризиса в оккупированном Крыму расцвел черный рынок. На местных онлайн-площадках Симферополя и Ялты массово появляются объявления о доставке бензина "под дверь", где за литр АИ-95 спекулянты просят абсурдные 160 рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
По информации Центра национального сопротивления, за этим теневым бизнесом стоят сами российские военные и их родственники.
Оккупанты, имеющие прямой доступ к распределению топливных ресурсов, просто разворовывают запасы и наживаются на искусственном дефиците, заставляя гражданское население переплачивать в разы.
Пока обычные крымчане остаются заложниками заправочного коллапса, захватчики цинично используют служебное положение для собственного обогащения. Тотальный дефицит в легальных точках продажи стал для армии рф очередным инструментом мародерства и грабежа полуострова, - говорится в сообщении.
Напомним
Как ранее писал УНН, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне забирают бензин на АЗС под угрозами. Часть топлива военные перепродают местным жителям.