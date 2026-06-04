Военные рф наживаются на дефиците горючего в Крыму и перепродают его на черном рынке - ЦНС

$44.350.0151.530.14
ukenru
Эксклюзив
09:29 • 816 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
08:49 • 4258 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
08:17 • 12370 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
3 июня, 18:20 • 30670 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 94435 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 83434 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 57233 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 52318 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 69344 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 55822 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
0м/с
73%
749мм
Популярные новости
В Киевской области сверхлегкие самолеты вооружат зенитными дронами против Шахедов4 июня, 00:56 • 15002 просмотра
Палата представителей США продвинула законопроект о помощи Украине и санкциях против РФPhoto4 июня, 01:08 • 38319 просмотра
Война с Ираном может завершиться временным соглашением без стратегического поражения Тегерана — Reuters4 июня, 01:17 • 12198 просмотра
Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива, но преуменьшил угрозу иранских мин4 июня, 02:16 • 13657 просмотра
ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico05:33 • 11317 просмотра
публикации
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона09:24 • 1986 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
Эксклюзив
08:17 • 12370 просмотра
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto3 июня, 17:09 • 45697 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto3 июня, 16:50 • 94435 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto3 июня, 15:56 • 59264 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Александр Сырский
Юрий Косюк
Виталий Коваль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Ливан
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 38085 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 83740 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 90254 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 124013 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 116977 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Военные рф наживаются на дефиците горючего в Крыму и перепродают его на черном рынке - ЦНС

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Оккупанты в Крыму разворовывают горючее и перепродают его по 160 рублей за литр. Из-за дефицита на полуострове массово появляются теневые объявления.

Военные рф наживаются на дефиците горючего в Крыму и перепродают его на черном рынке - ЦНС

На фоне топливного кризиса в оккупированном Крыму расцвел черный рынок. На местных онлайн-площадках Симферополя и Ялты массово появляются объявления о доставке бензина "под дверь", где за литр АИ-95 спекулянты просят абсурдные 160 рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

По информации Центра национального сопротивления, за этим теневым бизнесом стоят сами российские военные и их родственники.

Оккупанты, имеющие прямой доступ к распределению топливных ресурсов, просто разворовывают запасы и наживаются на искусственном дефиците, заставляя гражданское население переплачивать в разы.

Пока обычные крымчане остаются заложниками заправочного коллапса, захватчики цинично используют служебное положение для собственного обогащения. Тотальный дефицит в легальных точках продажи стал для армии рф очередным инструментом мародерства и грабежа полуострова, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне забирают бензин на АЗС под угрозами. Часть топлива военные перепродают местным жителям.

Ольга Розгон

Война в УкраинеЭкономика
Война в Украине
Запорожская область
Ялта
Херсонская область
Симферополь
Крым