Взрывы раздавались от Крыма до Ростова и Донецка, в районе аэродрома «Гвардейское» работала ПВО

В ночь на 4 октября о взрывах сообщали в оккупированном Крыму, Донецке, Ясиноватой и российском Ростове. В Крыму российская ПВО длительное время работала в районе военного аэродрома «Гвардейское», после чего там прогремел взрыв, сообщают мониторинговая платформа «Крымский ветер» и партизанское движение «АТЕШ», пишет УНН.

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Первые сообщения из Крыма поступили около 23:26. Местные жители слышали взрыв в Симферопольском районе. После полуночи «Крымский ветер» сообщил о работе российской ПВО возле аэродрома «Гвардейское».

Около 01:54, по информации подписчиков платформы, непосредственно в районе аэродрома прогремел взрыв. Еще один взрыв слышали в Симферополе, а около 02:44 мобильные огневые группы открывали огонь в Ялте.

О взрывах также сообщали в Донецкой области и Ростове

«АТЕШ» около 22:53 сообщил о громких взрывах в российском Ростове. Движение не приводило подробностей относительно их причин или возможных последствий.

После полуночи серию мощных взрывов зафиксировали в оккупированной Ясиноватой. По данным «АТЕШ», там активно работали мобильные огневые группы и российская ПВО.

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Впоследствии сильные взрывы прогремели в Кировском районе оккупированного Донецка. После них в городе, по сообщению партизан, начал пропадать свет.

На данный момент официальной информации о целях атаки, попаданиях и масштабах возможных повреждений нет.

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