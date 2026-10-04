Взрывы раздавались от Крыма до Ростова и Донецка, в районе аэродрома «Гвардейское» работала ПВО

$44.8350.70
ukenru
00:18 • 354 просмотра
Япония рассматривает передачу Украине ракет для Patriot, но есть важный нюанс
23:38 • 4962 просмотра
Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила её в бои за Константиновку
22:55 • 10237 просмотра
Грозит ли миру новая эпидемия чумы из-за случая в России и насколько опасна болезнь сегодня
21:56 • 13483 просмотра
ISW назвал слова Путина о захвате 1300 кв. км Украины «галлюцинациями», поскольку РФ потеряла территории
20:56 • 16519 просмотра
Более 5000 задержанных и сотни школ, охваченных протестами: что происходит во Франции и с чего всё началось
20:16 • 18502 просмотра
Осуждённого в Украине за госизмену Шария проверяют в Испании на предмет связей со спецслужбами рф
3 октября, 17:17 • 27461 просмотра
Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью
3 октября, 10:00 • 50646 просмотра
"Не означает, что проблемы нет": Марченко после заявления ЕС объяснил, где в бюджете не хватает средств
3 октября, 08:31 • 49926 просмотра
Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT
3 октября, 04:16 • 58704 просмотра
Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попаданииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.2м/с
85%
760мм
Популярные новости
Аэропорт Кишинёва второй раз за сутки эвакуировали из-за «минирования»3 октября, 14:39 • 10106 просмотра
Украинские дальнобойные «санкции» сработали в Самарском и Брянском регионах РФ — ЗеленскийVideo3 октября, 15:41 • 27559 просмотра
Молдова вручила рф ноту протеста из-за дронов и ракет в воздушном пространстве страны 3 октября, 17:30 • 12567 просмотра
17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей21:05 • 14353 просмотра
"Люди приходили прощаться": Фил Коллинз рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и эмоциональной реакции своей дочери22:06 • 10386 просмотра
публикации
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 88864 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 96278 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 82451 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 104992 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 80294 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Ильхам Алиев
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Испания
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями00:06 • 846 просмотра
8-летняя японская поп-звезда Хирата Руна умерла от осложнения гриппа через 5 дней после концерта23:06 • 4728 просмотра
"Люди приходили прощаться": Фил Коллинз рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и эмоциональной реакции своей дочери22:06 • 10430 просмотра
17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей21:05 • 14397 просмотра
Роналду спровоцировал новый виток спора вокруг сборной Португалии "лайком" в InstagramVideo3 октября, 10:47 • 37727 просмотра
Актуальное
The New York Times
Сериал
Золото
ATACMS
Хранитель

Взрывы раздавались от Крыма до Ростова и Донецка, в районе аэродрома «Гвардейское» работала ПВО

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Ночью взрывы слышали в Крыму, Донецке, Ясиноватой и Ростове. Возле аэродрома «Гвардейское» длительное время работала российская ПВО.

Взрывы раздавались от Крыма до Ростова и Донецка, в районе аэродрома «Гвардейское» работала ПВО

В ночь на 4 октября о взрывах сообщали в оккупированном Крыму, Донецке, Ясиноватой и российском Ростове. В Крыму российская ПВО длительное время работала в районе военного аэродрома «Гвардейское», после чего там прогремел взрыв, сообщают мониторинговая платформа «Крымский ветер» и партизанское движение «АТЕШ», пишет УНН.

Подробности

Первые сообщения из Крыма поступили около 23:26. Местные жители слышали взрыв в Симферопольском районе. После полуночи «Крымский ветер» сообщил о работе российской ПВО возле аэродрома «Гвардейское».

Около 01:54, по информации подписчиков платформы, непосредственно в районе аэродрома прогремел взрыв. Еще один взрыв слышали в Симферополе, а около 02:44 мобильные огневые группы открывали огонь в Ялте.

О взрывах также сообщали в Донецкой области и Ростове

«АТЕШ» около 22:53 сообщил о громких взрывах в российском Ростове. Движение не приводило подробностей относительно их причин или возможных последствий.

После полуночи серию мощных взрывов зафиксировали в оккупированной Ясиноватой. По данным «АТЕШ», там активно работали мобильные огневые группы и российская ПВО.

Россия впервые за год создала новую дивизию и сразу бросила её в бои за Константиновку04.10.26, 02:38 • 5000 просмотров

Впоследствии сильные взрывы прогремели в Кировском районе оккупированного Донецка. После них в городе, по сообщению партизан, начал пропадать свет.

На данный момент официальной информации о целях атаки, попаданиях и масштабах возможных повреждений нет.

россия атаковала Украину 108 дронами - сколько уничтожили02.10.26, 08:16 • 4286 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Война в Украине
Отключение света
Ялта
Симферополь
Крым
Донецк