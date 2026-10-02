россия атаковала Украину 108 дронами - сколько уничтожили

россия в ночь на 2 октября нанесла удар по Украине 108 дронами. 88 из них сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковал враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 октября (с 18:00 1 октября) противник атаковал 108 ударными БПЛА типа Shahed (47 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецкой области и ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 88 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов — сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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