росія атакувала Україну 108 дронами - скільки знищили

росія у ніч на 2 жовтня вдарила по Україні 108 дронами. Збито або придушено 88 з них. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 02 жовтня (з 18:00 01 жовтня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів