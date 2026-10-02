росія атакувала Україну 108 дронами - скільки знищили
Київ • УНН
У ніч на 2 жовтня росія запустила по Україні 108 дронів. ППО збила або придушила 88 із них, зафіксовано влучання на 11 локаціях.
росія у ніч на 2 жовтня вдарила по Україні 108 дронами. Збито або придушено 88 з них. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакував ворог
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 02 жовтня (з 18:00 01 жовтня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (47 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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