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Понад півтори тисячі особового складу: Генштаб оновив втрати ворога

Київ • УНН

 • 3344 перегляди

За добу російські війська втратили 1520 військових, 37 артсистем і 1470 дронів. Загальні втрати перевищили 1,537 млн осіб.

Понад півтори тисячі особового складу: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 жовтня сягнули близько

1 537 390 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1520 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Також за добу Сили оборони знищили 37 артсистем та 1 РСЗВ противника.

Крім того, за добу росія втратила 1470 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 422 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 388 танків, 25 471 бойову броньовану машину, 50 592 артилерійських систем, 2 175 РСЗВ та 1 683 засоби ППО.

Також ворог недорахувався 443 літаків, 356 гелікоптерів, 542 853 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 126 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

Крім того, Силами оборони знищено 156 309 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 780 одиниць спеціальної техніки та 2 810 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.

Нагадаємо

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що росія розпочала приховану мобілізацію і до кінця року може додатково відправити на фронт до 300 тисяч людей.

ЗСУ знищили три російські танки за 65 км від фронту, хоча окупанти закопали їх у землю29.09.26, 06:49 • 23341 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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