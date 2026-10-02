Понад півтори тисячі особового складу: Генштаб оновив втрати ворога
Київ • УНН
За добу російські війська втратили 1520 військових, 37 артсистем і 1470 дронів. Загальні втрати перевищили 1,537 млн осіб.
Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 жовтня сягнули близько
1 537 390 осіб. За минулу добу росія втратила ще 1520 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Також за добу Сили оборони знищили 37 артсистем та 1 РСЗВ противника.
Крім того, за добу росія втратила 1470 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 422 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн.
Загальні втрати росії
Від початку повномасштабного вторгнення російські втрати становлять 12 388 танків, 25 471 бойову броньовану машину, 50 592 артилерійських систем, 2 175 РСЗВ та 1 683 засоби ППО.
Також ворог недорахувався 443 літаків, 356 гелікоптерів, 542 853 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 126 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.
Крім того, Силами оборони знищено 156 309 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, 4 780 одиниць спеціальної техніки та 2 810 наземних робототехнічних комплексів. Дані уточнюються.
Нагадаємо
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що росія розпочала приховану мобілізацію і до кінця року може додатково відправити на фронт до 300 тисяч людей.
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