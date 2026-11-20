Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Европейский союз закрыть границы для всех граждан России. Он предупредил, что ЕС не может должным образом проверять сотни тысяч российских туристов, которых до сих пор впускает на свою территорию. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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"Впускать такое количество людей в ЕС сейчас слишком опасно. Мы не должны уступать России и демонстрировать слабость. Никто не может проверить такое количество людей", — заявил Кулбергс.

Он также исключил возможность возвращения к нормальным отношениям с Москвой после прекращения огня в Украине.

"Некоторые считают, что после прекращения огня можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Этого не может быть. Наступила новая эпоха", — подчеркнул латвийский премьер.

Латвия была среди 11 стран, которые в июне подписали письмо под руководством Швеции с призывом к Брюсселю ограничить выдачу виз гражданам России. В октябре еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил изданию, что Европейская комиссия может представить соответствующее предложение в следующем году.

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Кулбергс также заявил об усилении гибридных атак России на восточном фланге НАТО.

По словам премьера, в минувшие выходные латвийские и эстонские спецподразделения задержали на территории Эстонии восемь человек. Они, по его утверждению, имели "конкретные инструкции по нападению на производственный объект в Эстонии, который поддерживает Украину".

"За этим стоит Россия", — заявил Кулбергс.

Ближайшие месяцы он назвал "зимой истины". Премьер считает, что Россия атакует украинскую инфраструктуру водоснабжения, отопления и электроснабжения из-за отсутствия значительного продвижения на фронте. В то же время Москва пытается влиять на общественное мнение в Германии и других странах.

"Путин хочет, чтобы немцы боялись и требовали от своего правительства прекратить поддержку Украины", — сказал он.

Кроме того, Кулбергс назвал преувеличенными опасения, что встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в Шэньчжэне может стать новой Ялтинской конференцией. По его словам, российский лидер вместо этого оказался в унизительном положении.

Латвийский премьер также призвал крупные страны, особенно Германию, не поддаваться усталости от войны.

"Вполне возможно быть сторонником Европы, активно поддерживать Украину, противостоять агрессору — и одновременно одержать убедительную победу на выборах", — подытожил Кулбергс.

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