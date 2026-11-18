Европейский союз предложит запретить въезд в страны блока бывшим российским военнослужащим в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Запрет на выдачу виз станет центральным элементом очередного пакета санкций ЕС против России из-за ее войны против Украины, сообщили собеседники на условиях анонимности, чтобы иметь возможность обсуждать закрытые переговоры.

Среди других ограничений, которые планирует предложить Европейская комиссия, — меры против нескольких банков и поставщиков услуг в сфере криптовалют, а также около 65 судов российского теневого флота нефтяных танкеров. Кроме того, планируется ввести экспортные ограничения в отношении ряда предприятий, связанных с военной сферой, расширить перечень товаров, используемых для производства оружия, а также запретить операции с несколькими портами и нефтеперерабатывающими заводами.

Представитель Европейской комиссии не ответил на запрос о комментарии.

ЕС надеется принять этот пакет санкций в следующем месяце. Он станет 22-м с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для введения санкций требуется поддержка всех государств — членов ЕС, а предложения могут измениться до момента их принятия.

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По словам собеседников, чтобы обеспечить быстрое принятие пакета, Еврокомиссия, скорее всего, не будет выдвигать предложения, против которых ранее выступали отдельные страны — члены ЕС. В частности, речь идет о запрете на предоставление морских услуг.

Евросоюз стремится сохранять давление на Россию параллельно с инициированными США усилиями по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом.

В последние недели мирные переговоры достигли незначительного прогресса, поскольку президент России владимир путин не демонстрирует готовности отказаться от максималистских требований. Среди них — контроль над Донбассом на востоке Украины, отсутствие западных войск на украинской территории и фактическое сокращение присутствия НАТО в Восточной Европе.

Ожидается, что европейские должностные лица будут участвовать в следующих раундах переговоров с Россией. Среди вопросов для обсуждения — предоставление Украине гарантий безопасности, которые должны сделать невозможным повторное нападение Москвы, а также будущая архитектура безопасности всего европейского континента.

Параллельно с новыми санкционными предложениями ЕС планирует создать отдельный санкционный орган, который объединит функции, ныне распределенные между финансовыми, торговыми и налоговыми службами блока.

По словам собеседников, ЕС планирует запустить этот орган в начале следующего года. Он будет контролировать весь процесс применения санкций — от подготовки первоначальных предложений до исполнения уже принятых ограничений.

Также в рамках нового пакета мер Евросоюз планирует предложить новую категорию санкций, направленную на технологии и услуги социальных сетей.

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