22-й пакет санкций ЕС против рф будет представлен государствам-членам на следующей неделе. Об этом заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции 18 ноября, пишет УНН.

Мы продолжаем работу над 22-м пакетом санкций, который представим на следующей неделе. Санкции работают. Они не наносят внезапного удара по российской экономике, но подрывают её основы. И у нас уже есть много показателей, указывающих на ухудшение перспектив российской экономики и реальные трудности - отметила фон дер Ляйен.

Это заявление она сделала, представив новый пакет поддержки для Украины на 2027 год в размере 45 млрд евро кредита. "Я с нетерпением жду следующего заседания Европейского совета на следующей неделе, где я представлю это предложение", - указала фон дер Ляйен.

"Завтра в Берлине мы также обсудим это предложение с нашими партнёрами по Коалиции желающих. Мы также подведём итоги последних мирных усилий, продвигаясь к многосторонним переговорам", - сообщила глава Еврокомиссии.

"В завершение мы посылаем чёткий сигнал рф. Мы хотим мира. Спустя пять лет после начала этой агрессивной войны Европа едина. Мы, как никогда, привержены поддержке Украины как в войне, так и в мирное время", - подчеркнула фон дер Ляйен.

ЕС ввёл новые санкции против россии в отношении 113 лиц и структур - под ударом НПЗ, банки рф, теневой флот и не только