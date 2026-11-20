Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав Європейський Союз закрити кордони для всіх громадян росії. Він попередив, що ЄС не може належним чином перевірити сотні тисяч російських туристів, яких досі впускає на свою територію. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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"Впускати таку кількість людей до ЄС зараз надто небезпечно. Ми не повинні поступатися росії та демонструвати слабкість. Ніхто не може перевірити таку кількість людей", — заявив Кулбергс.

Він також виключив можливість повернення до нормальних відносин із москвою після припинення вогню в Україні.

"Дехто вважає, що після припинення вогню можна буде повернутися до нормальних відносин із росією. Цього не може бути. Настала нова епоха", — наголосив латвійський прем’єр.

Латвія була серед 11 країн, які в червні підписали листа під керівництвом Швеції із закликом до Брюсселя обмежити видачу віз громадянам росії. У жовтні єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив виданню, що Європейська комісія може представити відповідну пропозицію наступного року.

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Кулбергс також заявив про посилення гібридних атак росії на східному фланзі НАТО.

За словами прем’єра, минулими вихідними латвійські та естонські спецпідрозділи затримали на території Естонії вісьмох осіб. Вони, за його твердженням, мали "конкретні інструкції щодо нападу на виробничий об’єкт в Естонії, який підтримує Україну".

"За цим стоїть росія", — заявив Кулбергс.

Найближчі місяці він назвав "зимою істини". Прем’єр вважає, що росія атакує українську інфраструктуру водопостачання, опалення та електропостачання через відсутність значного просування на фронті. Водночас москва намагається впливати на громадську думку в Німеччині та інших країнах.

"путін хоче, щоб німці боялися і вимагали від свого уряду припинити підтримку України", — сказав він.

Крім того, Кулбергс назвав перебільшеними побоювання, що зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та володимира путіна в Шеньчжені може стати новою Ялтинською конференцією. За його словами, російський лідер натомість опинився в принизливому становищі.

Латвійський прем’єр також закликав великі країни, особливо Німеччину, не піддаватися втомі від війни.

"Цілком можливо бути прихильником Європи, активно підтримувати Україну, протистояти агресору — і водночас здобути переконливу перемогу на виборах", — підсумував Кулбергс.

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