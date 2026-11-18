В временно оккупированном Крыму усугубляется кризис с пресной водой, который остается серьезным фактором недовольства населения российской "администрацией" полуострова. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ранее захватчики декларировали планы реализовать два проекта, якобы направленных на решение водного кризиса в Крыму — в частности, на южном побережье, где расположены Ялта и Алушта. Так, "власти" утвердили строительство двух крупных искусственных наливных водоемов горного типа: Солнечногорского (источник наполнения — река Улу-Узень) и Мартовского (река Марта) водохранилищ с полезным объемом 8,6 и 6,5 млн кубометров соответственно.

Однако оба проекта столкнулись со значительным дефицитом бюджета из-за сокращения финансирования так называемых "федеральных программ" — москва сократила расходы на Крым. В таких условиях "администрация" признала, что не сможет реализовать и ввести в эксплуатацию водохранилища в установленные сроки.

Еще один важный фактор, влияющий на усугубление водного кризиса в Крыму, — огромный уровень коррупции: значительная часть бюджета исчезла в неизвестном направлении. Из-за этого за последние два года смета проекта Солнечногорского водохранилища выросла в разы и оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

По состоянию на осень 2026 года реализация проекта Мартовского водохранилища также существенно задерживается — по тем же причинам. Проектную документацию водохранилища неоднократно "дорабатывали" из-за ошибок в оценке геологической стабильности склонов — речь идет об крайне высоком риске оползней во время заполнения чаши водохранилища. На местности, где россияне якобы планируют создать искусственное водохранилище, провели вырубку лесных насаждений и начальные земляные работы.

Фактически проекты Мартовского и Солнечногорского водохранилищ заморожены.

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Остается незавершенным строительство тракта подачи воды из Нежинского (с. Нежинское, Нижнегорский район), Новогригорьевского (Нижнегорский район) и Просторненского (Джанкой) подземных водозаборов в Феодосию и Керчь.

Поскольку россия направляет на ведение войны против Украины все больше денег, другие программы финансирования, в частности содержание временно захваченных территорий, Кремль сокращает.

Так, по состоянию на конец октября расходы в рамках реализации программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" составили 88 млрд рублей — это на 3,7 % ниже запланированных на 2026 год показателей (91,4 млрд рублей) и на 22% меньше, чем потратили в прошлом году (112,9 млрд рублей).

В течение 2027-2029 годов москва планирует и дальше сокращать финансирование указанной программы. Поэтому, похоже, решать кризис с пресной водой в Крыму захватчики не собираются, отметили в ГУР.

Вместо этого в условиях усугубления дефицита водных ресурсов "власти" продолжают массовую и бессистемную откачку воды из подземных скважин. Это приводит к ее минерализации и негативно влияет на экологию полуострова. В то же время техническая инфраструктура (каналы, насосные станции, водохранилища и т. д.) частично разрушена и находится в критическом состоянии.

Российская оккупация обусловила упадок и снижение уровня жизни в Крыму: кризис с пресной водой — лишь один из индикаторов стагнации на полуострове. Преодолеть дефицит воды захватчики не способны — из-за высокого уровня коррупции в оккупационной администрации, недостатка финансирования из москвы и несовершенных проектных решений. Таким образом, ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму имеет устойчивую тенденцию к ухудшению — говорится в сообщении.

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