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Регионы рф урежут инфраструктурные расходы из-за дефицита бюджетов - разведка

Киев • УНН

 • 2220 просмотра

Около 65 регионов россии сократят инвестиционные расходы в 2027–2029 годах. Дефицит бюджетов и новые обязанности усилят давление на местные власти.

Регионы рф урежут инфраструктурные расходы из-за дефицита бюджетов - разведка

Около 65 российских регионов планируют сократить расходы на инвестиционные и инфраструктурные проекты в 2027–2029 годах. Местные власти отказываются от части запланированных работ и строительства, сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Так, татарстан в 2027 году  планирует сократить расходы на 13%, до 6,6 млрд долларов, ленинградская область - на 2,9%, до 3,5 млрд, якутия - на 2,7%, до 4 млрд долларов.

По прогнозу минфина рф, в 2027 году региональные бюджеты получат 331,4 млрд долларов, а потратят 342 млрд. Дефицит составит 10,5 млрд долларов. К тому же москва добавляет регионам новые обязанности, не обеспечивая их средствами. Местные власти вынуждены оплачивать эти задачи из собственных бюджетов, забирая деньги у других программ

— говорится в сообщении СВР.

В то же время центральные российские власти пересматривают правила финансовой поддержки более бедных регионов.

дагестану, тыве, ингушетии и алтайскому краю в 2027 году предлагают гарантировать максимум 90% дотаций, предусмотренных действующим бюджетным законом, вместо полного объема выплат с индексацией. Даже списание части долгов по бюджетным кредитам имеет условие: высвободившиеся деньги нужно потратить на приоритеты, определенные москвой

- отметили в разведке.

Напомним

российское министерство экономического развития ухудшило прогноз добычи и экспорта газа на 2026–2029 годы. Платить за последствия войны Кремль будет заставлять самих россиян: это происходит через более высокие налоги и коммунальные тарифы.

Евгений Устименко

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