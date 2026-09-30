росія втратить газові доходи: за війну платитимуть громадяни - розвідка
Київ • УНН
росія погіршила прогноз видобутку й експорту газу на 2026–2029 роки. кремль планує компенсувати втрати підвищенням податків і тарифів.
російське міністерство економічного розвитку погіршило прогноз видобування та експорту газу на 2026–2029 роки. Платити за наслідки війни кремль змушуватиме самих росіян: це відбувається через вищі податки та комунальні тарифи. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
За даними розвідки, у москві зрозуміли, що швидко замінити втрачений європейський ринок не вдасться. У 2025 році трубопровідний експорт до Європи скоротився на 44% - до 18 млрд куб. м. Прогноз експорту СПГ на 2026 рік знижено з 40,3 млн до 35 млн тонн. Навіть за офіційними розрахунками, повернення до колишніх обсягів постачання не передбачається.
Дірки в бюджеті кремль закриватиме коштом населення. мінфін рф пропонує підвищити до 22% податки на дивіденди, банківські вклади та продаж майна. Із 1 липня 2027 року комунальні тарифи планують підняти в середньому на 11% замість раніше передбачених 8,7%. російська влада вже закладає погіршення газових показників у бюджетні розрахунки. Втрачені експортні доходи не повертаються, залежність від Китаю зростає, а фінансовий рахунок за війну проти України кремль перекладає на громадян
Нагадаємо
У росії під виглядом зручної та безпечної альтернативи готівці та карткам офіційно ввели в обіг цифровий рубль, який подається громадянам як власний електронний гаманець під максимальним захистом центробанку.