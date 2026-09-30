российское министерство экономического развития ухудшило прогноз добычи и экспорта газа на 2026–2029 годы. Платить за последствия войны кремль заставит самих россиян: это происходит за счёт повышения налогов и коммунальных тарифов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передаёт УНН.

По данным разведки, в москве поняли, что быстро заменить утраченный европейский рынок не удастся. В 2025 году трубопроводный экспорт в Европу сократился на 44% - до 18 млрд куб. м. Прогноз экспорта СПГ на 2026 год снижен с 40,3 млн до 35 млн тонн. Даже согласно официальным расчётам, возвращения к прежним объёмам поставок не предусматривается.

Дыры в бюджете кремль будет закрывать за счёт населения. минфин рф предлагает повысить до 22% налоги на дивиденды, банковские вклады и продажу имущества. С 1 июля 2027 года коммунальные тарифы планируют повысить в среднем на 11% вместо ранее предусмотренных 8,7%. российские власти уже закладывают ухудшение газовых показателей в бюджетные расчёты. Утраченные экспортные доходы не возвращаются, зависимость от Китая растёт, а финансовый счёт за войну против Украины кремль перекладывает на граждан