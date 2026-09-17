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The Guardian

У рф запустили цифровий рубль під виглядом зручного гаманця для тотального контролю за громадянами - розвідка

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Розвідка назвала цифровий рубль інструментом тотального фінансового контролю. Із 1 липня 2027 року податкова отримуватиме технічні дані платежів.

У рф запустили цифровий рубль під виглядом зручного гаманця для тотального контролю за громадянами - розвідка

Під виглядом зручної та безпечної альтернативи готівці та карткам на росії офіційно ввели в обіг цифровий рубль, який подається громадянам як власний електронний гаманець під максимальним захистом центробанку. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у розвідці, за привабливою обгорткою "третьої форми грошей" ховається безпрецедентний інструмент тотального фінансового контролю. Уряд поступово нав’язує нову валюту підприємствам та пересічним росіянам, створюючи ілюзію добровільного вибору, тоді як реальна мета нововведення полягає у повному злитті фінансів і державних систем нагляду.

Головною загрозою для приватності стане надання федеральній податковій службі рф із 1 липня 2027 року доступу не просто до сум і отримувачів, а до повного технічного сліду кожної транзакції.

У виписках фіксуватимуться IP-адреси, MAC-адреси пристроїв, номери телефонів та ідентифікатори SIM-карт. Це перетворює цифровий рубль на найпрозоріший платіжний засіб у сучасній історії, де кожен крок платника прив’язаний до конкретного ґаджета та геолокації

- йдеться у повідомленні.

У СЗРУ підкреслили, що навіть традиційні банківські карти та готівка залишали значно більше простору для приватності, ніж нова державна цифрова валюта рф.

Попри запевнення про те, що зміни торкнуться лише порушників і схем із подрібнення бізнесу, під прицілом опиняються абсолютно всі громадяни. Держава фактично забирає у росіян право на фінансову таємницю, отримуючи можливість в реальному часі зіставляти задекларовані доходи з реальними переказами й технічними характеристиками пристроїв.

У підсумку "добровільне" користування цифровим рублем виявляється черговою пасткою. російське суспільство привчають до того, що держава знає про громадянина геть усе: не лише скільки грошей вона витрачає і кому їх передає, а й з якого смартфона, через яку мережу та з якої сім-карти це робить. Це якісно новий рівень державного втручання в особисте життя, що остаточно ховає залишки будь-яких громадянських свобод у фінансовій сфері

- додали у розвідці.

"Спектакль в окупації": росія витратить понад 300 млн рублів на вибори 20 вересня - розвідка01.09.26, 12:04 • 6144 перегляди

Ольга Розгон

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