"Спектакль в окупації": росія витратить понад 300 млн рублів на вибори 20 вересня - розвідка
Київ • УНН
рф готує псевдовибори на окупованих територіях 20 вересня. Лише на Донеччині на них виділили понад 300 мільйонів рублів.
російська влада вкотре готується розіграти виборчий спектакль на тимчасово окупованих територіях України 20 вересня - у "єдиний день голосування", коли також пройдуть вибори до державної думи. Цього разу це обійдеться їй у сотні мільйонів рублів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
Сценарій лишається незмінним. До виборчих списків включають гарантованих переможців від "єдиної росії", серед яких, приміром, колишня омбудсменка москалькова, а поруч з ними висувають молодих ставлеників з "нових регіонів", аби створити ілюзію соціального ліфта для місцевого населення. Насправді ж це декорація, покликана замаскувати відсутність будь-якого реального представництва
Однак за цією декорацією криються дві прагматичні цілі окупаційної адміністрації.
Перша - посилення контролю над настроями мешканців п’яти тимчасово окупованих регіонів. Під приводом виборчої кампанії почалися подвірні обходи, метою яких є завчасне виявлення й нейтралізація осередків невдоволення, зокрема через грошове стимулювання лояльного електорату. Друга мета набагато прозаїчніша: вибори стали зручним приводом для освоєння бюджетних коштів як росіянами, так і місцевими колаборантами. Лише в тимчасово окупованій частині Донецької області з бюджету "днр" на проведення виборів виділили понад 300 мільйонів рублів, і це на тлі гострої соціально-економічної кризи на цих територіях
Нагадаємо
Окупаційна "влада" на захопленій території Донецької області оголосила дострокове голосування до держдуми рф із 30 серпня.