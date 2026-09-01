"Спектакль в окупації": росія витратить понад 300 млн рублів на вибори 20 вересня - розвідка

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

російська влада вкотре готується розіграти виборчий спектакль на тимчасово окупованих територіях України 20 вересня - у "єдиний день голосування", коли також пройдуть вибори до державної думи. Цього разу це обійдеться їй у сотні мільйонів рублів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

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Сценарій лишається незмінним. До виборчих списків включають гарантованих переможців від "єдиної росії", серед яких, приміром, колишня омбудсменка москалькова, а поруч з ними висувають молодих ставлеників з "нових регіонів", аби створити ілюзію соціального ліфта для місцевого населення. Насправді ж це декорація, покликана замаскувати відсутність будь-якого реального представництва - повідомили у розвідці.

Однак за цією декорацією криються дві прагматичні цілі окупаційної адміністрації.

Перша - посилення контролю над настроями мешканців п’яти тимчасово окупованих регіонів. Під приводом виборчої кампанії почалися подвірні обходи, метою яких є завчасне виявлення й нейтралізація осередків невдоволення, зокрема через грошове стимулювання лояльного електорату. Друга мета набагато прозаїчніша: вибори стали зручним приводом для освоєння бюджетних коштів як росіянами, так і місцевими колаборантами. Лише в тимчасово окупованій частині Донецької області з бюджету "днр" на проведення виборів виділили понад 300 мільйонів рублів, і це на тлі гострої соціально-економічної кризи на цих територіях - заявили у Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо

Окупаційна "влада" на захопленій території Донецької області оголосила дострокове голосування до держдуми рф із 30 серпня.