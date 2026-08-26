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На Донеччині окупанти оголосили достроковий старт псевдовиборів до держдуми рф

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Окупаційна "влада" Донеччини оголосила дострокове голосування до держдуми рф із 30 серпня. ЦПД назвав це підготовкою до фальсифікацій.

На Донеччині окупанти оголосили достроковий старт псевдовиборів до держдуми рф

Окупаційна "влада" на захопленій території Донецької області оголосила, що псевдоголосування до держдуми рф розпочнеться 30 серпня - за 21 день до офіційної дати виборів. Причиною називають безпеку та нібито турботу про населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

За словами ЦПД, окупаційна "влада" Донеччини оголосила, що псевдовибори до держдуми рф на ТОТ розпочнуться 30 серпня - за 21 день до офіційної дати. Місцеві представники окупаційної "влади" пояснюють достроковий початок голосування "міркуваннями безпеки та необхідністю подбати про населення".

Насправді ж окупаційна "влада" прагне створити більш зручні умови для безконтрольного вкидання бюлетенів та використання інших механізмів фальсифікування результатів "волевиявлення". російська пропаганда, створюючи ілюзію масової підтримки населенням окупації, намагається у такий спосіб легітимізувати її. Втім, організація подібних "виборів" на ТОТ України є порушенням норм міжнародного права, а їх результати - юридично нікчемними

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

росія планує незаконні вибори до Держдуми на окупованих територіях України, забезпечуючи явку понад 65-70% та підтримку "єдиної росії" не менше 70%. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що це робиться задля легітимізації окупації.

Алла Кіосак

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