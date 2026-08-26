На Донеччині окупанти оголосили достроковий старт псевдовиборів до держдуми рф

Окупаційна "влада" на захопленій території Донецької області оголосила, що псевдоголосування до держдуми рф розпочнеться 30 серпня - за 21 день до офіційної дати виборів. Причиною називають безпеку та нібито турботу про населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

За словами ЦПД, окупаційна "влада" Донеччини оголосила, що псевдовибори до держдуми рф на ТОТ розпочнуться 30 серпня - за 21 день до офіційної дати. Місцеві представники окупаційної "влади" пояснюють достроковий початок голосування "міркуваннями безпеки та необхідністю подбати про населення".

Насправді ж окупаційна "влада" прагне створити більш зручні умови для безконтрольного вкидання бюлетенів та використання інших механізмів фальсифікування результатів "волевиявлення". російська пропаганда, створюючи ілюзію масової підтримки населенням окупації, намагається у такий спосіб легітимізувати її. Втім, організація подібних "виборів" на ТОТ України є порушенням норм міжнародного права, а їх результати - юридично нікчемними