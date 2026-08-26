В Донецкой области оккупанты объявили досрочное начало псевдовыборов в госдуму рф
Киев • УНН
Оккупационные "власти" Донецкой области объявили досрочное голосование в госдуму рф с 30 августа. ЦПД назвал это подготовкой к фальсификациям.
Оккупационная "власть" на захваченной территории Донецкой области объявила, что псевдоголосование в госдуму рф начнется 30 августа - за 21 день до официальной даты выборов. Причиной называют безопасность и якобы заботу о населении. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
Детали
По словам ЦПД, оккупационная "власть" Донецкой области объявила, что псевдовыборы в госдуму рф на ВОТ начнутся 30 августа - за 21 день до официальной даты. Местные представители оккупационной "власти" объясняют досрочное начало голосования "соображениями безопасности и необходимостью позаботиться о населении".
На самом деле оккупационная "власть" стремится создать более удобные условия для бесконтрольного вброса бюллетеней и использования других механизмов фальсификации результатов "волеизъявления". российская пропаганда, создавая иллюзию массовой поддержки населением оккупации, пытается таким образом легитимизировать ее. Впрочем, организация подобных "выборов" на ВОТ Украины является нарушением норм международного права, а их результаты - юридически ничтожными
Напомним
россия планирует незаконные выборы в Госдуму на оккупированных территориях Украины, обеспечивая явку более 65–70% и поддержку "единой россии" не менее 70%. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что это делается для легитимизации оккупации.