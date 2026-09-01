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"Спектакль в оккупации": россия потратит более 300 млн рублей на выборы 20 сентября - разведка

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

рф готовит псевдовыборы на оккупированных территориях 20 сентября. Только в Донецкой области на них выделили более 300 миллионов рублей.

"Спектакль в оккупации": россия потратит более 300 млн рублей на выборы 20 сентября - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

российские власти в очередной раз готовятся разыграть избирательный спектакль на временно оккупированных территориях Украины 20 сентября - в "единый день голосования", когда также пройдут выборы в государственную думу. На этот раз это обойдётся им в сотни миллионов рублей, сообщает Служба внешней разведки Украины, передаёт УНН.

Детали

Сценарий остаётся неизменным. В избирательные списки включают гарантированных победителей от "единой россии", среди которых, например, бывшая омбудсменка москалькова, а рядом с ними выдвигают молодых ставленников из "новых регионов", чтобы создать иллюзию социального лифта для местного населения. На самом деле это лишь декорация, призванная замаскировать отсутствие какого-либо реального представительства

- сообщили в разведке.

Однако за этой декорацией скрываются две прагматичные цели оккупационной администрации.

Первая - усиление контроля над настроениями жителей пяти временно оккупированных регионов. Под предлогом избирательной кампании начались подворные обходы, целью которых является заблаговременное выявление и нейтрализация очагов недовольства, в частности посредством финансового стимулирования лояльного электората. Вторая цель гораздо прозаичнее: выборы стали удобным поводом для освоения бюджетных средств как россиянами, так и местными коллаборационистами. Только во временно оккупированной части Донецкой области из бюджета "днр" на проведение выборов выделили более 300 миллионов рублей - и это на фоне острого социально-экономического кризиса на этих территориях

- заявили в Службе внешней разведки Украины.

Напомним

Оккупационные "власти" на захваченной территории Донецкой области объявили досрочное голосование на выборах в госдуму рф с 30 августа.

Евгений Устименко

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