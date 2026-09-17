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В рф запустили цифровой рубль под видом удобного кошелька для тотального контроля над гражданами — разведка

Киев • УНН

 • 3246 просмотра

Разведка назвала цифровой рубль инструментом тотального финансового контроля. С 1 июля 2027 года налоговая будет получать технические данные платежей.

В рф запустили цифровой рубль под видом удобного кошелька для тотального контроля над гражданами — разведка

Под видом удобной и безопасной альтернативы наличным и картам в россии официально ввели в обращение цифровой рубль, который преподносится гражданам как собственный электронный кошелёк под максимальной защитой центробанка. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в разведке, за привлекательной обёрткой «третьей формы денег» скрывается беспрецедентный инструмент тотального финансового контроля. Правительство постепенно навязывает новую валюту предприятиям и рядовым россиянам, создавая иллюзию добровольного выбора, тогда как реальная цель нововведения заключается в полном слиянии финансов и государственных систем надзора.

Главной угрозой для приватности станет предоставление федеральной налоговой службе рф с 1 июля 2027 года доступа не просто к суммам и получателям, а к полному техническому следу каждой транзакции.

В выписках будут фиксироваться IP-адреса, MAC-адреса устройств, номера телефонов и идентификаторы SIM-карт. Это превращает цифровой рубль в самое прозрачное платёжное средство в современной истории, где каждый шаг плательщика привязан к конкретному гаджету и геолокации

- говорится в сообщении.

В СЗРУ подчеркнули, что даже традиционные банковские карты и наличные оставляли значительно больше пространства для приватности, чем новая государственная цифровая валюта рф.

Несмотря на заверения в том, что изменения коснутся лишь нарушителей и схем с дроблением бизнеса, под прицелом оказываются абсолютно все граждане. Государство фактически отбирает у россиян право на финансовую тайну, получая возможность в реальном времени сопоставлять задекларированные доходы с реальными переводами и техническими характеристиками устройств.

В итоге «добровольное» пользование цифровым рублём оказывается очередной ловушкой. российское общество приучают к тому, что государство знает о гражданине абсолютно всё: не только сколько денег он тратит и кому их передаёт, но и с какого смартфона, через какую сеть и с какой SIM-карты он это делает. Это качественно новый уровень государственного вмешательства в личную жизнь, который окончательно хоронит остатки каких-либо гражданских свобод в финансовой сфере

- добавили в разведке.

"Спектакль в оккупации": россия потратит более 300 млн рублей на выборы 20 сентября - разведка01.09.26, 12:04 • 6146 просмотров

Ольга Розгон

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