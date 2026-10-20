Регіони рф уріжуть інфраструктурні витрати через дефіцит бюджетів - розвідка

Близько 65 російських регіонів планують скоротити витрати на інвестиційні та інфраструктурні проєкти у 2027-2029 роках. Місцева влада відмовляється від частини запланованих робіт і будівництва, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

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Так, татарстан у 2027 році планує скоротити видатки на 13%, до 6,6 млрд доларів, ленінградська область - на 2,9%, до 3,5 млрд, якутія - на 2,7%, до 4 млрд доларів.

За прогнозом мінфіну рф, у 2027 році регіональні бюджети отримають 331,4 млрд доларів, а витратять 342 млрд. Дефіцит становитиме 10,5 млрд доларів. До того ж москва додає регіонам нові обов’язки, не забезпечуючи їх коштами. Місцева влада змушена оплачувати ці завдання з власних бюджетів, забираючи гроші в інших програм - йдеться в повідомленні СЗР.

Водночас центральна російська влада переглядає правила фінансової підтримки бідніших регіонів.

дагестану, тиві, інгушетії та алтайському краю у 2027 році пропонують гарантувати максимум 90% дотацій, передбачених чинним бюджетним законом, замість повного обсягу виплат з індексацією. Навіть списання частини боргів за бюджетними кредитами має умову: вивільнені гроші потрібно витратити на пріоритети, визначені москвою - зазначили в розвідці.

Нагадаємо

російське міністерство економічного розвитку погіршило прогноз видобування та експорту газу на 2026–2029 роки. Платити за наслідки війни кремль змушуватиме самих росіян: це відбувається через вищі податки та комунальні тарифи.