В Крыму сообщают об атаках на Симферополь, Ялту и Феодосию
Киев • УНН
В Крыму сообщают о ночных атаках на Симферополь, Ялту и Феодосию. По неподтвержденным данным, в Симферополе под ударом могла оказаться Таврическая ТЭЦ.
В временно оккупированном Крыму ночью сообщили о серии атак в нескольких городах. По неподтвержденным данным, в Симферополе под удар могла попасть Таврическая ТЭЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По информации канала, местные жители сообщают о взрывах и атаках в разных городах полуострова.
В Симферополе, по сообщениям, под атакой находится Таврическая ТЭЦ. На втором видео можно увидеть характерную вспышку
Также Exilenova+ сообщает об атаках в Ялте и Феодосии.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
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