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В Крыму сообщают об атаках на Симферополь, Ялту и Феодосию

Киев • УНН

 • 3178 просмотра

В Крыму сообщают о ночных атаках на Симферополь, Ялту и Феодосию. По неподтвержденным данным, в Симферополе под ударом могла оказаться Таврическая ТЭЦ.

В Крыму сообщают об атаках на Симферополь, Ялту и Феодосию

В временно оккупированном Крыму ночью сообщили о серии атак в нескольких городах. По неподтвержденным данным, в Симферополе под удар могла попасть Таврическая ТЭЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По информации канала, местные жители сообщают о взрывах и атаках в разных городах полуострова.

В Симферополе, по сообщениям, под атакой находится Таврическая ТЭЦ. На втором видео можно увидеть характерную вспышку

– говорится в сообщении.

Также Exilenova+ сообщает об атаках в Ялте и Феодосии.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается26.07.26, 00:56 • 17631 просмотр

Степан Гафтко

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Крым