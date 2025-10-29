$42.080.01
Boeing зазнав збитків у 5,4 мільярда доларів через затримку програми 777X

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Авіагігант Boeing повідомив про збитки у 5,4 мільярда доларів у третьому кварталі 2025 року через затримку сертифікації літака 777X. Компанія перенесла терміни комерційного запуску на 2027 рік, попри зростання виручки на 30%.

Американський авіагігант Boeing повідомив про збитки у 5,4 мільярда доларів за третій квартал 2025 року. Основною причиною стали додаткові витрати, пов’язані із затримкою сертифікації нового літака 777X, який має стати флагманом компанії у сегменті далекомагістральних авіалайнерів. Про це повідомляє Finance.Yahoo, пише УНН.

Деталі

Попри збитки, виручка Boeing зросла на 30% – до 23,3 мільярда доларів, завдяки збільшенню поставок комерційних літаків. Водночас компанія зафіксувала одноразове списання у 4,9 мільярда доларів за програмою 777X, сертифікацію якої Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) продовжує ретельно перевіряти після низки попередніх інцидентів.

Генеральний директор компанії Келлі Ортберг визнав, що процес затягнувся, але наголосив на поступовому відновленні стабільності.

Хоча ми розчаровані затримкою графіка 777X, літак продовжує добре показувати результати льотних випробувань. Ми зосереджені на завершенні програм розвитку та стабілізації нашої діяльності, щоб повністю відновити ефективність компанії та довіру наших партнерів 

– заявив Ортберг. 

За словами Ортберга, Boeing наразі генерує позитивний вільний грошовий потік, що є важливим сигналом для інвесторів. Він також вказав, що FAA у жовтні дозволило збільшити обсяги виробництва 737 MAX – ключового продукту компанії.

Водночас Boeing знову переніс терміни комерційного запуску 777X – тепер перші поставки очікуються у 2027 році, а не у 2026-му, як планувалося раніше.

Керівник компанії уточнив, що технічних проблем із двигунами чи конструкцією літака немає.

Ми відстали від графіка отримання дозволів FAA на випробування, що вплинуло на нашу здатність літати та отримувати сертифікаційні кредити 

– сказав він в інтерв’ю CNBC.

Ортберг додав, що можливе тимчасове припинення роботи уряду США може мати "незначний вплив" на сертифікаційні процеси, але не є причиною збитків.

На тлі фінансових труднощів Boeing також стикається з трудовими протестами: понад 3000 працівників заводу в Сент-Луїсі відхилили останню пропозицію компанії щодо контракту.

Наше оборонне підприємство в Сент-Луїсі ефективно виконує плани дій на випадок страйку 

– зазначив Ортберг у зверненні до працівників.

Компанія заявила, що прискорює набір персоналу, тоді як профспілки звинувачують керівництво у "недобросовісних переговорах".

