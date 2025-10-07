$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 1152 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 3256 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 10054 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 31063 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 39775 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 69688 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 58021 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56275 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 101165 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36652 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 31081 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 51693 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 61033 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 101168 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 200878 перегляди
Британський Boeing RC-135W Rivet Joint прибув до Чорного моря для патрулювання

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Літак радіоелектронної розвідки ВМС Британії Boeing RC-135W Rivet Joint розпочав патрулювання над Чорним морем. Його прибуття зафіксували моніторингові ресурси авіаперельотів.

Британський Boeing RC-135W Rivet Joint прибув до Чорного моря для патрулювання

Британський розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint розпочав патрулювання над Чорним морем. Його прибуття зафіксували моніторингові ресурси авіаперельотів. Про це повідомляє ТГ-канал "Кримський вітер", пише УНН.

Деталі

За даними моніторингової групи "Кримський вітер" і порталу Flightradar, літак Королівських повітряних сил Великої Британії з позивним RRR7207 вилетів з авіабази Воддінгтон і прибув у чорноморський регіон для виконання розвідувального польоту.

Зазвичай такі місії спрямовані на спостереження за військовою активністю росії поблизу окупованого Криму та на південному напрямку. Британські літаки Rivet Joint регулярно залучаються до спільних розвідувальних операцій НАТО у регіоні.

Польща підняла винищувачі через масовану російську атаку по Україні05.10.25, 05:53 • 6293 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Повітряні сили Великої Британії
НАТО
Чорне море
Велика Британія
Крим
Україна
Польща