Британський Boeing RC-135W Rivet Joint прибув до Чорного моря для патрулювання
Київ • УНН
Літак радіоелектронної розвідки ВМС Британії Boeing RC-135W Rivet Joint розпочав патрулювання над Чорним морем. Його прибуття зафіксували моніторингові ресурси авіаперельотів.
Британський розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint розпочав патрулювання над Чорним морем. Його прибуття зафіксували моніторингові ресурси авіаперельотів. Про це повідомляє ТГ-канал "Кримський вітер", пише УНН.
Деталі
За даними моніторингової групи "Кримський вітер" і порталу Flightradar, літак Королівських повітряних сил Великої Британії з позивним RRR7207 вилетів з авіабази Воддінгтон і прибув у чорноморський регіон для виконання розвідувального польоту.
Зазвичай такі місії спрямовані на спостереження за військовою активністю росії поблизу окупованого Криму та на південному напрямку. Британські літаки Rivet Joint регулярно залучаються до спільних розвідувальних операцій НАТО у регіоні.
Польща підняла винищувачі через масовану російську атаку по Україні05.10.25, 05:53 • 6293 перегляди