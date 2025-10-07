Британский Boeing RC-135W Rivet Joint прибыл в Черное море для патрулирования - мониторинг
Киев • УНН
Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint начал патрулирование над Черным морем. Его прибытие зафиксировали мониторинговые ресурсы авиаперелетов. Об этом сообщает ТГ-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Подробности
По данным мониторинговой группы "Крымский ветер" и портала Flightradar, самолет Королевских воздушных сил Великобритании с позывным RRR7207 вылетел с авиабазы Уоддингтон и прибыл в черноморский регион для выполнения разведывательного полета.
Обычно такие миссии направлены на наблюдение за военной активностью России вблизи оккупированного Крыма и на южном направлении. Британские самолеты Rivet Joint регулярно привлекаются к совместным разведывательным операциям НАТО в регионе.
