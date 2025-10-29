Boeing понес убытки в 5,4 миллиарда долларов из-за задержки программы 777X

Американский авиагигант Boeing сообщил об убытках в 5,4 миллиарда долларов за третий квартал 2025 года. Основной причиной стали дополнительные расходы, связанные с задержкой сертификации нового самолета 777X, который должен стать флагманом компании в сегменте дальнемагистральных авиалайнеров. Об этом сообщает Finance.Yahoo, пишет УНН.

Несмотря на убытки, выручка Boeing выросла на 30% – до 23,3 миллиарда долларов, благодаря увеличению поставок коммерческих самолетов. В то же время компания зафиксировала одноразовое списание в 4,9 миллиарда долларов по программе 777X, сертификацию которой Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продолжает тщательно проверять после ряда предыдущих инцидентов.

Генеральный директор компании Келли Ортберг признал, что процесс затянулся, но подчеркнул постепенное восстановление стабильности.

Хотя мы разочарованы задержкой графика 777X, самолет продолжает хорошо показывать результаты летных испытаний. Мы сосредоточены на завершении программ развития и стабилизации нашей деятельности, чтобы полностью восстановить эффективность компании и доверие наших партнеров – заявил Ортберг.

По словам Ортберга, Boeing сейчас генерирует положительный свободный денежный поток, что является важным сигналом для инвесторов. Он также указал, что FAA в октябре разрешило увеличить объемы производства 737 MAX – ключевого продукта компании.

В то же время Boeing снова перенес сроки коммерческого запуска 777X – теперь первые поставки ожидаются в 2027 году, а не в 2026-м, как планировалось ранее.

Руководитель компании уточнил, что технических проблем с двигателями или конструкцией самолета нет.

Мы отстали от графика получения разрешений FAA на испытания, что повлияло на нашу способность летать и получать сертификационные кредиты – сказал он в интервью CNBC.

Ортберг добавил, что возможное временное прекращение работы правительства США может иметь "незначительное влияние" на сертификационные процессы, но не является причиной убытков.

На фоне финансовых трудностей Boeing также сталкивается с трудовыми протестами: более 3000 работников завода в Сент-Луисе отклонили последнее предложение компании по контракту.

Наше оборонное предприятие в Сент-Луисе эффективно выполняет планы действий на случай забастовки – отметил Ортберг в обращении к работникам.

Компания заявила, что ускоряет набор персонала, тогда как профсоюзы обвиняют руководство в "недобросовестных переговорах".

