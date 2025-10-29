Boeing понес убытки в 5,4 миллиарда долларов из-за задержки программы 777X

$42.080.01
Эксклюзив
14:53
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
29 октября, 06:30
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto
29 октября, 06:46
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo
29 октября, 08:05
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США
29 октября, 08:48
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto
11:14
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
12:54
Эксклюзив
12:54 • 27998 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
11:54
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto
11:14
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту
29 октября, 06:30
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию
13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo
29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto
29 октября, 06:46
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto
28 октября, 18:29
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto
28 октября, 17:10
Техника
Социальная сеть
Forbes
Boeing 737 MAX
MIM-104 Patriot

Boeing понес убытки в 5,4 миллиарда долларов из-за задержки программы 777X

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Авиагигант Boeing сообщил об убытках в 5,4 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года из-за задержки сертификации самолета 777X. Компания перенесла сроки коммерческого запуска на 2027 год, несмотря на рост выручки на 30%.

Boeing понес убытки в 5,4 миллиарда долларов из-за задержки программы 777X

Американский авиагигант Boeing сообщил об убытках в 5,4 миллиарда долларов за третий квартал 2025 года. Основной причиной стали дополнительные расходы, связанные с задержкой сертификации нового самолета 777X, который должен стать флагманом компании в сегменте дальнемагистральных авиалайнеров. Об этом сообщает Finance.Yahoo, пишет УНН.

Детали

Несмотря на убытки, выручка Boeing выросла на 30% – до 23,3 миллиарда долларов, благодаря увеличению поставок коммерческих самолетов. В то же время компания зафиксировала одноразовое списание в 4,9 миллиарда долларов по программе 777X, сертификацию которой Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продолжает тщательно проверять после ряда предыдущих инцидентов.

Генеральный директор компании Келли Ортберг признал, что процесс затянулся, но подчеркнул постепенное восстановление стабильности.

Хотя мы разочарованы задержкой графика 777X, самолет продолжает хорошо показывать результаты летных испытаний. Мы сосредоточены на завершении программ развития и стабилизации нашей деятельности, чтобы полностью восстановить эффективность компании и доверие наших партнеров 

– заявил Ортберг. 

По словам Ортберга, Boeing сейчас генерирует положительный свободный денежный поток, что является важным сигналом для инвесторов. Он также указал, что FAA в октябре разрешило увеличить объемы производства 737 MAX – ключевого продукта компании.

Британский Boeing RC-135W Rivet Joint прибыл в Черное море для патрулирования - мониторинг
07.10.25, 15:30

В то же время Boeing снова перенес сроки коммерческого запуска 777X – теперь первые поставки ожидаются в 2027 году, а не в 2026-м, как планировалось ранее.

Руководитель компании уточнил, что технических проблем с двигателями или конструкцией самолета нет.

Мы отстали от графика получения разрешений FAA на испытания, что повлияло на нашу способность летать и получать сертификационные кредиты 

– сказал он в интервью CNBC.

Ортберг добавил, что возможное временное прекращение работы правительства США может иметь "незначительное влияние" на сертификационные процессы, но не является причиной убытков.

На фоне финансовых трудностей Boeing также сталкивается с трудовыми протестами: более 3000 работников завода в Сент-Луисе отклонили последнее предложение компании по контракту.

Наше оборонное предприятие в Сент-Луисе эффективно выполняет планы действий на случай забастовки 

– отметил Ортберг в обращении к работникам.

Компания заявила, что ускоряет набор персонала, тогда как профсоюзы обвиняют руководство в "недобросовестных переговорах".

Boeing рассматривает модернизацию ракет Patriot на фоне рекордного спроса в мире
13.08.25, 15:08

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации
Боинг
MIM-104 Patriot
Соединённые Штаты