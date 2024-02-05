Boeing затримує поставки близько півсотні літаків через дефект з фюзеляжем
Київ • УНН
Boeing затримує поставку близько п'ятдесяти пасажирських літаків 737 Max через нещодавно виявлений дефект фюзеляжу.
Американський авіавиробник Boeing, який опинився під вогнем критики після того, як були виявлені проблеми після аварії 737 в польоті, знову має проблеми. Компанія заявила про відстрочку поставок 50 пасажирських літаків 737 Max, у зв’язку з дефектом фюзеляжу, передає УНН.
Деталі
Виробник літаків Boeing повідомив у неділю, що отримав від постачальника інформацію про проблему з відповідністю фюзеляжів деяких літаків 737 MAX, яка, хоча і не становить безпосередньої небезпеки для літака в польоті, але потребує проведення робіт на близько п'ятдесяти літаках, які ще не були поставлені. Це може призвести до затримки поставок.
Хоча ця потенційна проблема не становить безпосередньої загрози безпеці, і всі літаки 737 можуть продовжувати безпечно експлуатуватися, ми вважаємо, що в даний час нам доведеться виконати доопрацювання близько 50 непоставлених літаків
Нагадаємо
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у кінці 2023 року звернулась до авіакомпанії Boeing щодо перевірки літаків 737-900ER у зв’язку з інцидентом падіння під час польоту частини кабіни пілотів.
Державний секретар США Ентоні Блінкен застряг у Давосі через критичну несправність свого літака Boeing 737. Цей інцидент вкотре завдає шкоди репутації компанії Boeing, яка вже постраждала від попередніх інцидентів, включаючи тимчасове призупинення експлуатації всіх літаків 737 Max 9.
Китай запустив потужну ракету Jielong-3, прокладаючи шлях для нових комерційних місій03.02.24, 10:47 • 28380 переглядiв