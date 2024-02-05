Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем
Киев • УНН
Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.
Американский авиапроизводитель Boeing, который оказался под огнем критики после того, как были обнаружены проблемы после аварии 737 в полете, снова имеет проблемы. Компания заявила об отсрочке поставок 50 пассажирских самолетов 737 Max, в связи с дефектом фюзеляжа, передает УНН.
Детали
Производитель самолетов Boeing сообщил в воскресенье, что получил от поставщика информацию о проблеме с соответствием фюзеляжей некоторых самолетов 737 MAX, которая, хотя и не представляет непосредственной опасности для самолета в полете, но требует проведения работ на около пятидесяти самолетах, которые еще не были поставлены. Это может привести к задержке поставок.
Хотя эта потенциальная проблема не представляет непосредственной угрозы безопасности, и все самолеты 737 могут продолжать безопасно эксплуатироваться, мы считаем, что в настоящее время нам придется выполнить доработку около 50 непоставленных самолетов
Напомним,
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в конце 2023 года обратилась к авиакомпании Boeing по проверке самолетов 737-900ER в связи с инцидентом падения во время полета части кабины пилотов.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической неисправности своего самолета Boeing 737. Этот инцидент в очередной раз наносит ущерб репутации компании Boeing, которая уже пострадала от предыдущих инцидентов, включая временное приостановление эксплуатации всех самолетов 737 Max 9.
Китай запустил мощную ракету Jielong-3, прокладывая путь для новых коммерческих миссий03 февраль 2024, 08:47 • 25392 просмотра
Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем
Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.
Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны рф против Украины
Финский завод по производству боеприпасов в этом году увеличит производство артиллерийских снарядов в пять раз из-за высокого спроса на них со стороны украинской армии, которая защищается от российского вторжения.
Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами
Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области с помощью 27 беспилотников и артиллерии, осуществив 144 обстрела, но не вызвав жертв.
Франция вызывает посла россии на фоне гибели французских волонтеров от удара рф в Украине и всплеска дезинформации - Reuters
Франция вызывает посла россии, чтобы осудить удар российского беспилотника в Украине, в результате которого погибли двое французских гуманитарных работников, а также распространение российской дезинформации.
Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что, хотя россия пока оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.
россия заявила об "уничтоженном" беспилотнике ночью в брянской области
рф заявила, что ночью "уничтожила" беспилотник над брянской областью.
Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 4 февраля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации.
Спикер Палаты представителей США обещает "похоронить" сенатское соглашение о границе и помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал двухпартийное соглашение Сената по границе, которое предусматривало финансирование Украины, заявив, что законопроект будет "мертвым по прибытии" в Палату представителей.
Оккупанты за сутки обстреляли около 18 населенных пунктов Харьковщины, увеличили количество авиаударов - ОВА
За минувшие сутки оккупанты обстреляли около 18 населенных пунктов в Харьковской области, увеличив количество авиаударов и повредив инфраструктуру - электроподстанции и здания, но обошлось без жертв.
Армия рф ночью обстреляла из артиллерии громаду в Днепропетровской области
Российские войска ночью обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду Днепропетровской области.