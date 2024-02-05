Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем

Американский авиапроизводитель Boeing, который оказался под огнем критики после того, как были обнаружены проблемы после аварии 737 в полете, снова имеет проблемы. Компания заявила об отсрочке поставок 50 пассажирских самолетов 737 Max, в связи с дефектом фюзеляжа, передает УНН.

Детали

Производитель самолетов Boeing сообщил в воскресенье, что получил от поставщика информацию о проблеме с соответствием фюзеляжей некоторых самолетов 737 MAX, которая, хотя и не представляет непосредственной опасности для самолета в полете, но требует проведения работ на около пятидесяти самолетах, которые еще не были поставлены. Это может привести к задержке поставок.

Хотя эта потенциальная проблема не представляет непосредственной угрозы безопасности, и все самолеты 737 могут продолжать безопасно эксплуатироваться, мы считаем, что в настоящее время нам придется выполнить доработку около 50 непоставленных самолетов - говорится в письме, которое опубликовал генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

Напомним,

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в конце 2023 года обратилась к авиакомпании Boeing по проверке самолетов 737-900ER в связи с инцидентом падения во время полета части кабины пилотов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической неисправности своего самолета Boeing 737. Этот инцидент в очередной раз наносит ущерб репутации компании Boeing, которая уже пострадала от предыдущих инцидентов, включая временное приостановление эксплуатации всех самолетов 737 Max 9.

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