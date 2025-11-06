В США суд вирішив припинити кримінальну справу проти авіакомпанії Boeing через катастрофи двох лайнерів
Київ • УНН
Суд у Техасі припинив кримінальну справу проти Boeing щодо катастроф 737 MAX 2018 та 2019 років, у яких загинуло 346 осіб. Це сталося після угоди з Мін'юстом США, за якою компанія виплатить понад 1,1 мільярда доларів.
Деталі
Про припинення справи клопотало міністерство юстиції США після досягнення угоди з компанією про врегулювання претензій.
У рамках угоди компанія виплатить понад 1,1 мільярди доларів. Це дозволить припинити кримінальну справу без визнання з боку Boeing порушень при сертифікації MAX, які призвели до двох авіакатастроф авіакомпаній Lion Air і Ethiopian Airlines.
Доповнення
