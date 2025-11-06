В США суд вирішив припинити кримінальну справу проти авіакомпанії Boeing через катастрофи двох лайнерів

У штаті Техас суд ухвалив рішення про припинення кримінальної справи проти авіаперевізника Boeing у зв'язку з крахом двох лайнерів моделі 737 MAX у 2018 та 2019 роках. Тоді загинули 346 людей, пише УНН з посиланням на BBС.

Деталі

Про припинення справи клопотало міністерство юстиції США після досягнення угоди з компанією про врегулювання претензій.

У рамках угоди компанія виплатить понад 1,1 мільярди доларів. Це дозволить припинити кримінальну справу без визнання з боку Boeing порушень при сертифікації MAX, які призвели до двох авіакатастроф авіакомпаній Lion Air і Ethiopian Airlines.

Доповнення

У вівторок, 4 листопада під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля розбився вантажний літак компанії UPS. Аварія спричинила потужну пожежу. Через густий дим, місцева влада закликала мешканців у радіусі кількох миль прослідувати до укриттів.

Аеропорт Рейгана у Вашингтоні відновив авіасполучення після тимчасового призупинення рейсів через повідомлення про бомбу на борту літака United Airlines. Затримки рейсів тривають у середньому на 51 хвилину.