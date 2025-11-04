Аеропорт Рейгана відновив роботу після погрози вибухом на борту літака United Airlines

Аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні відновив авіасполучення після тимчасового призупинення рейсів через повідомлення про бомбу на борту літака United Airlines, що прямував до злітної смуги Об’єднаних сил США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Федеральне управління авіації США (FAA) підтвердило, що заборону на посадку було знято близько 13:00 за місцевим часом, але затримки рейсів тривають – у середньому на 51 хвилину.

FAA повідомило, що їм "відомо про повідомлення про проблему безпеки на літаку в аеропорту Рейгана". Пасажирів евакуювали, а сам літак поки що утримується подалі від терміналу, поки триває розслідування.

У Берліні зупиняли польоти через невідомі безпілотники над аеропортом

В аеропорту підтвердили, що всі рейси були тимчасово призупинені, доки пасажирів потенційно загрозливого рейсу доставляли автобусами до терміналу.

Авіакомпанія United Airlines переадресувала всі запити щодо інциденту до Федерального бюро розслідувань (ФБР), яке наразі не надало офіційного коментаря.

Правоохоронці поки не розкривають деталей, зокрема, наскільки правдоподібною була погроза.

Пасажирів літака JetBlue доставили до лікарні після екстреної посадки у Флориді