Аеропорт Рейгана відновив роботу після погрози вибухом на борту літака United Airlines

18:53 • 8684 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 16967 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 17611 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 18097 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 20557 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 35198 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 32823 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18832 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18058 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15397 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 32320 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 32043 перегляди
Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатораPhoto15:36 • 5960 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 14921 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 15115 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 35199 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 32177 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 32824 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 54381 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 51822 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Джеффрі Епштайн
Блогери
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Іран
Мексика
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 15012 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 32413 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 37610 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 33120 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 37126 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

Аеропорт Рейгана відновив роботу після погрози вибухом на борту літака United Airlines

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Аеропорт Рейгана у Вашингтоні відновив авіасполучення після тимчасового призупинення рейсів через повідомлення про бомбу на борту літака United Airlines. Затримки рейсів тривають у середньому на 51 хвилину.

Аеропорт Рейгана відновив роботу після погрози вибухом на борту літака United Airlines

Аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні відновив авіасполучення після тимчасового призупинення рейсів через повідомлення про бомбу на борту літака United Airlines, що прямував до злітної смуги Об’єднаних сил США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Федеральне управління авіації США (FAA) підтвердило, що заборону на посадку було знято близько 13:00 за місцевим часом, але затримки рейсів тривають – у середньому на 51 хвилину.

FAA повідомило, що їм "відомо про повідомлення про проблему безпеки на літаку в аеропорту Рейгана". Пасажирів евакуювали, а сам літак поки що утримується подалі від терміналу, поки триває розслідування.

У Берліні зупиняли польоти через невідомі безпілотники над аеропортом 01.11.25, 10:41 • 3837 переглядiв

В аеропорту підтвердили, що всі рейси були тимчасово призупинені, доки пасажирів потенційно загрозливого рейсу доставляли автобусами до терміналу.

Авіакомпанія United Airlines переадресувала всі запити щодо інциденту до Федерального бюро розслідувань (ФБР), яке наразі не надало офіційного коментаря.

Правоохоронці поки не розкривають деталей, зокрема, наскільки правдоподібною була погроза.

Пасажирів літака JetBlue доставили до лікарні після екстреної посадки у Флориді31.10.25, 03:26 • 22431 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Повітряна тривога
Федеральне авіаційне управління США
Федеральне бюро розслідувань
Bloomberg
Вашингтон
Флорида
Берлін