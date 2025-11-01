$42.080.01
У Берліні зупиняли польоти через невідомі безпілотники над аеропортом

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Польоти в аеропорту Берлін-Бранденбург були призупинені майже на дві години через появу невідомих безпілотників. Низка рейсів була перенаправлена до інших німецьких міст.

У Берліні зупиняли польоти через невідомі безпілотники над аеропортом

Польоти в аеропорту Берлін-Бранденбург були призупинені майже на дві години у п'ятницю ввечері через через появу невідомих безпілотників. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Речник аеропорту заявив, що злети та посадки були призупинені з 20:08 до 21:58 за місцевим часом, низка рейсів була перенаправлена ​​до інших німецьких міст під час закриття.

Він додав, що заборона Берліна на нічні рейси також була послаблена, щоб пом'якшити вплив на виконання польотів.

"Ми припускаємо, що небезпеку наразі усунуто", - підкреслив речник.

У поліції зазначили, що близько 20:00 свідок повідомив, що бачив дрон. Пізніше офіцери поліції також помітили дрон, але не змогли його знайти.

Інцидент викликав значну реакцію, зокрема розгортання поліцейського гелікоптера. Федеральне відомство авіації Німеччини також приєдналося до операції.

Нагадаємо

За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Німеччина
Берлін