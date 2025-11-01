В Берлине останавливали полеты из-за неизвестных беспилотников над аэропортом
Киев • УНН
Полеты в аэропорту Берлин-Бранденбург были приостановлены почти на два часа из-за появления неизвестных беспилотников. Ряд рейсов был перенаправлен в другие немецкие города.
Полеты в аэропорту Берлин-Бранденбург были приостановлены почти на два часа в пятницу вечером из-за появления неизвестных беспилотников. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Представитель аэропорта заявил, что взлеты и посадки были приостановлены с 20:08 до 21:58 по местному времени, ряд рейсов был перенаправлен в другие немецкие города во время закрытия.
Он добавил, что запрет Берлина на ночные рейсы также был ослаблен, чтобы смягчить влияние на выполнение полетов.
"Мы предполагаем, что опасность сейчас устранена", - подчеркнул представитель.
В полиции отметили, что около 20:00 свидетель сообщил, что видел дрон. Позже офицеры полиции также заметили дрон, но не смогли его найти.
Инцидент вызвал значительную реакцию, в том числе развертывание полицейского вертолета. Федеральное ведомство авиации Германии также присоединилось к операции.
Напомним
За последние месяцы по меньшей мере десять европейских стран зафиксировали вторжение дронов в свое воздушное пространство, что вызвало беспокойство и привело к усилению мер безопасности. Румыния, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция, Германия, Литва, Эстония и Бельгия стали свидетелями этих инцидентов, некоторые из которых связывают с россией.