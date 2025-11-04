Аэропорт Рейгана возобновил работу после угрозы взрывом на борту самолета United Airlines

ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 15085 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 16113 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 16674 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 19469 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 33944 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 31737 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18790 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18027 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15375 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Популярные новости
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 30882 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 30003 просмотра
Встреча путина и Трампа на саммите G20 в ЮАР не состоится, кремль объявил состав своей делегации без диктатораPhoto15:36 • 3936 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 13433 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского18:09 • 13535 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 33962 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 30263 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 31752 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 53492 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 50919 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу16:38 • 13610 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 31054 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 37234 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 32760 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 36779 просмотра
Аэропорт Рейгана возобновил работу после угрозы взрывом на борту самолета United Airlines

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Аэропорт Рейгана в Вашингтоне возобновил авиасообщение после временной приостановки рейсов из-за сообщения о бомбе на борту самолета United Airlines. Задержки рейсов продолжаются в среднем на 51 минуту.

Аэропорт Рейгана возобновил работу после угрозы взрывом на борту самолета United Airlines

Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне возобновил авиасообщение после временной приостановки рейсов из-за сообщения о бомбе на борту самолета United Airlines, направлявшегося к взлетной полосе Объединенных сил США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Федеральное управление авиации США (FAA) подтвердило, что запрет на посадку был снят около 13:00 по местному времени, но задержки рейсов продолжаются – в среднем на 51 минуту.

FAA сообщило, что им "известно о сообщении о проблеме безопасности на самолете в аэропорту Рейгана". Пассажиров эвакуировали, а сам самолет пока удерживается вдали от терминала, пока продолжается расследование.

В Берлине останавливали полеты из-за неизвестных беспилотников над аэропортом01.11.25, 10:41 • 3837 просмотров

В аэропорту подтвердили, что все рейсы были временно приостановлены, пока пассажиров потенциально угрожающего рейса доставляли автобусами к терминалу.

Авиакомпания United Airlines переадресовала все запросы относительно инцидента в Федеральное бюро расследований (ФБР), которое пока не предоставило официального комментария.

Правоохранители пока не раскрывают деталей, в частности, насколько правдоподобной была угроза.

Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде31.10.25, 03:26 • 22431 просмотр

Степан Гафтко

