Аэропорт Рейгана возобновил работу после угрозы взрывом на борту самолета United Airlines
Киев • УНН
Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне возобновил авиасообщение после временной приостановки рейсов из-за сообщения о бомбе на борту самолета United Airlines, направлявшегося к взлетной полосе Объединенных сил США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Федеральное управление авиации США (FAA) подтвердило, что запрет на посадку был снят около 13:00 по местному времени, но задержки рейсов продолжаются – в среднем на 51 минуту.
FAA сообщило, что им "известно о сообщении о проблеме безопасности на самолете в аэропорту Рейгана". Пассажиров эвакуировали, а сам самолет пока удерживается вдали от терминала, пока продолжается расследование.
В аэропорту подтвердили, что все рейсы были временно приостановлены, пока пассажиров потенциально угрожающего рейса доставляли автобусами к терминалу.
Авиакомпания United Airlines переадресовала все запросы относительно инцидента в Федеральное бюро расследований (ФБР), которое пока не предоставило официального комментария.
Правоохранители пока не раскрывают деталей, в частности, насколько правдоподобной была угроза.
