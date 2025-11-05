У США розбився вантажний літак UPS, спричинивши масштабну пожежу: є загиблі та поранені (відео)

ukenru
4 листопада, 18:53 • 13541 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 29276 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 25784 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 25851 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 26223 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 40565 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 37398 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19139 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18313 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15607 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Популярнi новини
Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії4 листопада, 15:56 • 8350 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 20981 перегляди
Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною КореєюPhoto4 листопада, 17:28 • 5950 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського4 листопада, 18:09 • 22922 перегляди
Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУPhotoVideo21:29 • 3020 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 40559 перегляди
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 40559 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 38927 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 37393 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 57920 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 55433 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Віктор Ляшко
Сполучені Штати Америки
Україна
Покровськ
Південна Корея
Китай
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 20991 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 35962 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 39344 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 34789 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 38756 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

У США розбився вантажний літак UPS, спричинивши масштабну пожежу: є загиблі та поранені (відео)

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Вантажний літак UPS розбився під час зльоту з аеропорту Луїсвілля, прямуючи до Гонолулу. Аварія спричинила потужну пожежу, є постраждалі, мешканців закликали до укриттів через токсичний дим.

У США розбився вантажний літак UPS, спричинивши масштабну пожежу: є загиблі та поранені (відео)

У вівторок, 4 листопада під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля розбився вантажний літак компанії UPS. Аварія спричинила потужну пожежу. Через густий дим, місцева влада закликала мешканців у радіусі кількох миль прослідувати до укриттів. Про це інформує ABC News, передає УНН.

Деталі

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), рейс UPS 2976 на літаку McDonnell Douglas MD-11 прямував до Гонолулу (Гаваї) і розбився близько 17:15 за місцевим часом.

На борту перебували троє членів екіпажу. Поліція повідомила про наявність постраждалих, проте точну кількість поки не уточнює. Попередньо відомо, що аварію міг спричинити збій у роботі двигуна.

На місці події працюють пожежники, поліція та рятувальники. Через ризик токсичного диму мешканцям радять уникати зони аварії.

Це місце активної пожежі та уламків. Тримайтеся подалі

- попередив Департамент поліції Луїсвілля у соціальних мережах.

Мер Луїсвілля Крейг Грінберг підтвердив, що триває масштабна операція з ліквідації наслідків катастрофи.

Є багато постраждалих, і пожежа все ще триває. У районі перекрито багато доріг – будь ласка, уникайте місця події

- сказав він.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир під час прес-конференції повідомив, що внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше три людини і 11 отримали поранення.

"Ми вважаємо, що загинули щонайменше три людини. Я думаю, що ця цифра буде зростати. Кожен, хто бачив ці кадри, знає, наскільки жахливою була ця катастрофа", – сказав Бешир.

Довідка

Аеропорт Луїсвілля є базою головного логістичного центру UPS Worldport, який обробляє більшість міжнародних і експрес-відправлень компанії.

Нагадаємо

Літак з 10 європейськими туристами та кенійським пілотом розбився біля узбережжя Кенії. Авіакатастрофа сталася дорогою до заповідника Масаї-Мара, всі на борту загинули.

