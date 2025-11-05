У США розбився вантажний літак UPS, спричинивши масштабну пожежу: є загиблі та поранені (відео)
Київ • УНН
Вантажний літак UPS розбився під час зльоту з аеропорту Луїсвілля, прямуючи до Гонолулу. Аварія спричинила потужну пожежу, є постраждалі, мешканців закликали до укриттів через токсичний дим.
У вівторок, 4 листопада під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля розбився вантажний літак компанії UPS. Аварія спричинила потужну пожежу. Через густий дим, місцева влада закликала мешканців у радіусі кількох миль прослідувати до укриттів. Про це інформує ABC News, передає УНН.
Деталі
За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), рейс UPS 2976 на літаку McDonnell Douglas MD-11 прямував до Гонолулу (Гаваї) і розбився близько 17:15 за місцевим часом.
На борту перебували троє членів екіпажу. Поліція повідомила про наявність постраждалих, проте точну кількість поки не уточнює. Попередньо відомо, що аварію міг спричинити збій у роботі двигуна.
На місці події працюють пожежники, поліція та рятувальники. Через ризик токсичного диму мешканцям радять уникати зони аварії.
Це місце активної пожежі та уламків. Тримайтеся подалі
Мер Луїсвілля Крейг Грінберг підтвердив, що триває масштабна операція з ліквідації наслідків катастрофи.
Є багато постраждалих, і пожежа все ще триває. У районі перекрито багато доріг – будь ласка, уникайте місця події
Губернатор Кентуккі Енді Бешир під час прес-конференції повідомив, що внаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше три людини і 11 отримали поранення.
"Ми вважаємо, що загинули щонайменше три людини. Я думаю, що ця цифра буде зростати. Кожен, хто бачив ці кадри, знає, наскільки жахливою була ця катастрофа", – сказав Бешир.
Довідка
Аеропорт Луїсвілля є базою головного логістичного центру UPS Worldport, який обробляє більшість міжнародних і експрес-відправлень компанії.
Нагадаємо
