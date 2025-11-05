У США розбився вантажний літак UPS, спричинивши масштабну пожежу: є загиблі та поранені (відео)

У вівторок, 4 листопада під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля розбився вантажний літак компанії UPS. Аварія спричинила потужну пожежу. Через густий дим, місцева влада закликала мешканців у радіусі кількох миль прослідувати до укриттів. Про це інформує ABC News, передає УНН.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), рейс UPS 2976 на літаку McDonnell Douglas MD-11 прямував до Гонолулу (Гаваї) і розбився близько 17:15 за місцевим часом.

На борту перебували троє членів екіпажу. Поліція повідомила про наявність постраждалих, проте точну кількість поки не уточнює. Попередньо відомо, що аварію міг спричинити збій у роботі двигуна.

На місці події працюють пожежники, поліція та рятувальники. Через ризик токсичного диму мешканцям радять уникати зони аварії.

Мер Луїсвілля Крейг Грінберг підтвердив, що триває масштабна операція з ліквідації наслідків катастрофи.

Є багато постраждалих, і пожежа все ще триває. У районі перекрито багато доріг – будь ласка, уникайте місця події