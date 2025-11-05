В США разбился грузовой самолет UPS, вызвав масштабный пожар: есть погибшие и раненые (видео)

Во вторник, 4 ноября, во время взлета из международного аэропорта Луисвилла разбился грузовой самолет компании UPS. Авария вызвала мощный пожар. Из-за густого дыма местные власти призвали жителей в радиусе нескольких миль проследовать в укрытия. Об этом информирует ABC News, передает УНН.

Детали

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), рейс UPS 2976 на самолете McDonnell Douglas MD-11 направлялся в Гонолулу (Гавайи) и разбился около 17:15 по местному времени.

На борту находились трое членов экипажа. Полиция сообщила о наличии пострадавших, однако точное количество пока не уточняет. Предварительно известно, что аварию мог вызвать сбой в работе двигателя.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и спасатели. Из-за риска токсичного дыма жителям советуют избегать зоны аварии.

Это место активного пожара и обломков. Держитесь подальше - предупредил Департамент полиции Луисвилла в социальных сетях.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг подтвердил, что продолжается масштабная операция по ликвидации последствий катастрофы.

Есть много пострадавших, и пожар все еще продолжается. В районе перекрыто много дорог – пожалуйста, избегайте места происшествия - сказал он.

Губернатор Кентукки Энди Бешир во время пресс-конференции сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека и 11 получили ранения.

"Мы считаем, что погибли по меньшей мере три человека. Я думаю, что эта цифра будет расти. Каждый, кто видел эти кадры, знает, насколько ужасной была эта катастрофа", – сказал Бешир.

Справка

Аэропорт Луисвилла является базой главного логистического центра UPS Worldport, который обрабатывает большинство международных и экспресс-отправлений компании.

