В США разбился грузовой самолет UPS, вызвав масштабный пожар: есть погибшие и раненые (видео)

ukenru
4 ноября, 18:53 • 14591 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 32100 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 27331 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 27319 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 27286 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 41442 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 38130 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19191 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18355 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15637 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спутниковые снимки зафиксировали строительство нового моста между Россией и Северной КореейPhoto4 ноября, 17:28 • 7484 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского4 ноября, 18:09 • 24414 просмотра
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУPhotoVideo21:29 • 4488 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы23:11 • 3266 просмотра
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState00:48 • 3478 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 41438 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 39582 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 38127 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 58478 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 56002 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Музыкант
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Покровск
Южная Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 21947 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 36334 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 39682 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 35085 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 39037 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Нью-Йорк Таймс
Северный поток

В США разбился грузовой самолет UPS, вызвав масштабный пожар: есть погибшие и раненые (видео)

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Грузовой самолет UPS разбился при взлете из аэропорта Луисвилла, направляясь в Гонолулу. Авария вызвала мощный пожар, есть пострадавшие, жителей призвали к укрытиям из-за токсичного дыма.

В США разбился грузовой самолет UPS, вызвав масштабный пожар: есть погибшие и раненые (видео)

Во вторник, 4 ноября, во время взлета из международного аэропорта Луисвилла разбился грузовой самолет компании UPS. Авария вызвала мощный пожар. Из-за густого дыма местные власти призвали жителей в радиусе нескольких миль проследовать в укрытия. Об этом информирует ABC News, передает УНН.

Детали

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), рейс UPS 2976 на самолете McDonnell Douglas MD-11 направлялся в Гонолулу (Гавайи) и разбился около 17:15 по местному времени.

На борту находились трое членов экипажа. Полиция сообщила о наличии пострадавших, однако точное количество пока не уточняет. Предварительно известно, что аварию мог вызвать сбой в работе двигателя.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и спасатели. Из-за риска токсичного дыма жителям советуют избегать зоны аварии.

Это место активного пожара и обломков. Держитесь подальше

- предупредил Департамент полиции Луисвилла в социальных сетях.

Мэр Луисвилла Крейг Гринберг подтвердил, что продолжается масштабная операция по ликвидации последствий катастрофы.

Есть много пострадавших, и пожар все еще продолжается. В районе перекрыто много дорог – пожалуйста, избегайте места происшествия

- сказал он.

Губернатор Кентукки Энди Бешир во время пресс-конференции сообщил, что в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере три человека и 11 получили ранения.

"Мы считаем, что погибли по меньшей мере три человека. Я думаю, что эта цифра будет расти. Каждый, кто видел эти кадры, знает, насколько ужасной была эта катастрофа", – сказал Бешир.

Справка

Аэропорт Луисвилла является базой главного логистического центра UPS Worldport, который обрабатывает большинство международных и экспресс-отправлений компании.

Напомним

Самолет с 10 европейскими туристами и кенийским пилотом разбился у побережья Кении. Авиакатастрофа произошла по дороге в заповедник Масаи-Мара, все на борту погибли.

В Гонконге грузовой самолет упал в море сразу после посадки: два человека погибли20.10.25, 01:53 • 3814 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Кентукки
Федеральное управление гражданской авиации
Кения
Гавайи
Соединённые Штаты