В США суд решил прекратить уголовное дело против авиакомпании Boeing из-за катастроф двух лайнеров

В штате Техас суд принял решение о прекращении уголовного дела против авиаперевозчика Boeing в связи с крушением двух лайнеров модели 737 MAX в 2018 и 2019 годах. Тогда погибли 346 человек, пишет УНН со ссылкой на BBС.

Подробности

О прекращении дела ходатайствовало министерство юстиции США после достижения соглашения с компанией об урегулировании претензий.

В рамках соглашения компания выплатит более 1,1 миллиарда долларов. Это позволит прекратить уголовное дело без признания со стороны Boeing нарушений при сертификации MAX, которые привели к двум авиакатастрофам авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines.

Дополнение

Во вторник, 4 ноября во время взлета из международного аэропорта Луисвилля разбился грузовой самолет компании UPS. Авария вызвала мощный пожар. Из-за густого дыма местные власти призвали жителей в радиусе нескольких миль проследовать в укрытия.

Аэропорт Рейгана в Вашингтоне возобновил авиасообщение после временной приостановки рейсов из-за сообщения о бомбе на борту самолета United Airlines. Задержки рейсов продолжаются в среднем на 51 минуту.