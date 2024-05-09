Літак Boeing 737 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Сенегалі: щонайменше 10 постраждалих
Київ • УНН
Літак Boeing 737-300 авіакомпанії Air Senegal викотився за межі злітно-посадкової смуги в Сенегалі, поранивши щонайменше 10 осіб, четверо з яких серйозно, під час польоту до Бамако, Малі.
Літак Boeing 737-300 викотився за межі злітно-посадкової смуги в Сенегалі, через що постраждало щонайменше 10 людей, четверо з них серйозно, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Інцидент стався, коли рейс HC 301 авіакомпанії Air Senegal вилітав до столиці Малі Бамако вранці в четвер, ідеться в заяві дакарського аеропорту Блез Діань.
Пілот отримав легкі травми, а більшість із 78 пасажирів на борту внаслідок інциденту не постраждали.
Операції в аеропорту було припинено на кілька годин, але наразі відновилися.
Для евакуації пасажирів було мобілізовано екстрені служби аеропорту, ідеться у повідомленні аеропорту.
Наразі проводиться розслідування з метою встановлення причин інциденту.
Boeing не прокоментував інцидент, як і Transair, приватна компанія, у якої Air Senegal зафрахтувала літак.
Хоча поки що невідомо, що стало причиною аварії, вона сталася в той момент, коли виробник стикається з поглибленням кризи, пов'язаною з його показниками безпеки, пише видання.
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Двері вилетіли з літака Boeing 737 Max авіакомпанії Alaska Airlines у січні невдовзі після зльоту до США. За фактом цього інциденту компанія стикається з кримінальним розслідуванням.
У Boeing проблеми з виробництвом через санкції проти РФ – The Wall Street Journal04.05.24, 06:59 • 29185 переглядiв