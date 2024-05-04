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У Boeing проблеми з виробництвом через санкції проти РФ – The Wall Street Journal

У Boeing проблеми з виробництвом через санкції проти РФ – The Wall Street Journal

Київ • УНН

 • 29185 перегляди

Boeing стикається із затримками виробництва та зменшенням поставок літаків 787 Dreamliner через дефіцит теплообмінників та пасажирських сидінь, спричинений санкціями проти Росії та проблемами в ланцюжку поставок.

Компанія Boeing зіткнулася з нестачею теплообмінників під час виробництва пасажирських літаків 787 Dreamliner. Причиною стали санкції, які західні країни запровадили щодо Росії, повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну теплообмінники робили на російському заводі в рамках спільного підприємства АТ ХС-Наука та RTX Collins Aerospace. Після початку війни виробництво перенесли до США та Великої Британії.

Спочатку заводи могли забезпечити запчастинами всі нові лайнери Boeing. Однак відколи компанія вирішила наростити виробництво літаків 787, постачальник деталей перестав справлятися з навантаженням.

У зв'язку з цим Boeing вже попередила інвесторів, що цього року виготовить і поставить менше літаків, ніж було заплановано.

Виробництво Boeing 787 Dreamliner також затримують проблеми з постачанням пасажирських крісел. Вони своєю чергою пов'язані з нестачею матеріалів та затримкою з сертифікацією.

Літак Boeing втратив кришку двигуна08.04.24, 06:26 • 31609 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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