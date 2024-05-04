У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal

Компания Boeing столкнулась с нехваткой теплообменников при производстве пассажирских самолетов 787 Dreamliner. Причиной стали санкции, которые западные страны ввели в отношении России, сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину теплообменники делали на российском заводе в рамках совместного предприятия АО ХС-Наука и RTX Collins Aerospace. После начала войны производство перенесли в США и Великобританию.

Сначала заводы могли обеспечить запчастями все новые лайнеры Boeing. Однако с тех пор, как компания решила нарастить производство самолетов 787, поставщик деталей перестал справляться с нагрузкой.

В связи с этим Boeing уже предупредила инвесторов, что в этом году изготовит и поставит меньше самолетов, чем было запланировано.

Производство Boeing 787 Dreamliner также задерживают проблемы с поставками пассажирских кресел. Они в свою очередь связаны с нехваткой материалов и задержкой с сертификацией.

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