Самолет Boeing потерял крышку двигателя Американское авиационное управление FAA расследует, что произошло, когда вчера во время взлета из международного аэропорта в Денвере, штат Колорадо, самолет Boeing потерял крышку двигателя. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Крышка двигателя отпала и задела один из закрылков.

Самолет был Boeing 737-800 и принадлежал авиакомпании Southwest Airlines. Самолет развернулся и совершил безопасную аварийную посадку.

Представитель Southwest заявляет, что никто не пострадал, а 135 пассажиров, которые направлялись в Хьюстон, пересадили на другой самолет.

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