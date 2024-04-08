Самолет Boeing потерял крышку двигателя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  109896 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  183280 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  183998 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  179960 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151576 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109402 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127490 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118879 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120712 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112793 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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3 апреля 2024, 11:28  •  317579 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  387818 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  387661 просмотра

Самолет Boeing потерял крышку двигателя

Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines потерял крышку двигателя во время взлета из международного аэропорта Денвера, задев закрылок, но благополучно вернулся и приземлился, никто из 135 пассажиров, направлявшихся в Хьюстон, не пострадал.

Общество •   •  11760 просмотра
Самолет Boeing потерял крышку двигателя

8 апреля: День карликового бегемота, Международный день буддизма

Сегодня, восьмого апреля, зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Дня карликового бегемота. Ареалом обитания карликовых бегемотов являются леса и болота Западной Африки. Впервые эти животные были описаны в 1849 году. По разным оценкам, сейчас в мире насчитывается всего лишь около двух тысяч особей карликовых бегемотов.

УНН Lite •   •  11237 просмотра
8 апреля: День карликового бегемота, Международный день буддизма

Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

Владимир Зеленский, президент Украины, планирует посетить Южную Африку в ближайшие несколько месяцев, чтобы наладить более тесные торговые связи и обсудить постконфликтные отношения между двумя странами.

Экономика •   •  19106 просмотра
Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+

Министерство обороны активно работает над запуском приложения "Армия+" для украинских военнослужащих летом 2024 года, предлагая в качестве первых сервисов военные билеты, электронные отчеты и удобный способ заказа справок УБД.

Война •   •  14045 просмотра
Минобороны работает над запуском приложения для военных Армия+

На росТВ подозреваемые в теракте в "Крокусе" рассказали, как "ехали в Киев по миллион рублей"

Российский государственный телеканал "РосТВ" показал новые "допросы" подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Молл", где они утверждали, что после массового убийства планировали уехать в Киев за миллион рублей каждый.

Война •   •  14492 просмотра
На росТВ подозреваемые в теракте в "Крокусе" рассказали, как "ехали в Киев по миллион рублей"

WSJ: В США появился новый тренд у зумеров - отказаться от учебы и пойти работать сварщиком или электриком

Молодые американцы бросают школу, чтобы получить квалифицированные профессии, такие как сварщик, сантехник и электрик, из-за беспокойства высокой стоимостью образования, развитием искусственного интеллекта и гарантиями занятости на фоне дефицита квалифицированных кадров в США.

Общество •   •  13425 просмотра
WSJ: В США появился новый тренд у зумеров - отказаться от учебы и пойти работать сварщиком или электриком

В России горело судно снабжения "Екатерина Великая": погиб человек

Российское судно снабжения "Екатерина Великая" загорелось во Владивостоке, Россия, в результате чего один человек погиб и трое были госпитализированы.

Криминал и ЧП •   •  12504 просмотра
В России горело судно снабжения "Екатерина Великая": погиб человек

Украинские бадминтонисты стали победителями международных турниров на Мальте и в Казахстане

Украинские бадминтонисты завоевали золото в смешанном парном разряде и бронзу в женском парном разряде на международном турнире Malta International, а также серебро на турнире Kazakhstan International Challenge.

спорт •   •  11991 просмотра
Украинские бадминтонисты стали победителями международных турниров на Мальте и в Казахстане

Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что в течение последних 72 часов запустили ракеты и беспилотники по британским, американским и израильским кораблям в Красном, Аравийском и Индийском морях.

Война •   •  17799 просмотра
Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что, несмотря на вывод войск из Газы, война против ХАМАСа продолжается и далека от завершения: планируется уничтожить высокопоставленных чиновников ХАМАСа, которые все еще скрываются, а также оставшуюся инфраструктуру террора.

Война •   •  18099 просмотра
Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы