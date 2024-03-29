Против поставщика запчастей Boeing открыли дело против поставщика запчастей Boeing

Генеральный прокурор Техаса открыл расследование против одного из поставщиков запчастей для производителя самолетов Boeing, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам офиса генерального прокурора, с запчастями, которые поставляет Spirit AeroSystems Holdings Inc, периодически возникают проблемы.

Дополнение

В понедельник генеральный директор Boeing Дэйв Калхун объявил о своей отставке из-за проблем, обнаруженных после того, как часть самолета Max 9 отсоединилась, когда самолет был в воздухе.

Напомним,

Boeing переживает кризис на фоне проблем с безопасностью и рассматривает возможность продажи активов.

Также УНН сообщал, что Boeing заявил об отсрочке поставки50 пассажирских самолетов 737 Max, в связи с дефектом фюзеляжа.

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