Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Один из крупнейших производителей самолетов Boeing после ряда проблем с безопасностью оказался в кризисной ситуации. Агентство Bloomberg сообщило, что американский производитель планирует продажу ряда активов. УНН решил разобраться с чего все началось и как ситуация с компанией может отразится на авиакосмической отрасли.

Роковая дверь

5 января этого года Boeing 737 MAX-9 авиакомпании Alaska Airlines, летевший из Портленда в Онтарио, штат Калифорния, был вынужден совершить вынужденную посадку после того, как во время полета у самолета отвалилась дверь аварийного выхода. К счастью все обошлось без жертв.

Но это инцидент привлек внимание к вопросу безопасности эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX-9.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временный запрет на полеты Boeing 737 MAX-9, который все же бы вскоре отменен - запрет действовал в январе и продлился меньше месяца. Но разрешение на эксплуатацию MAX-9 компания получила с определенными ограничениями - FAA запретило Boeing расширять производство своих самолетов MAX или утверждать дополнительные производственные линии для самолетов "до тех пор, пока мы не убедимся, что проблемы контроля качества, выявленные в ходе этого процесса, решены". Компания согласилась с такими требованиями и пообещала усилить контроль над обеспечением безопасности использования авиалайнеров.

Но от FAA поступил еще один тревожный звонок – там заявили, что проверка производства обнаружила факты несоблюдения требований по контролю за качеством производства. Агентство обратилось к компании с просьбой устранить эти проблемы. В Boeing высказали полную приверженность необходимости устранить проблемы и заявили о разработке стратегии по усовершенствованию системы контроля качества.

Но на этом злоключения не закончились.

4 марта самолет Boeing 737-900 United Airlines, следовавший из Техаса во Флориду, был вынужден совершить вынужденную посадку после того, как из одного из двигателей самолета вырвалось пламя.

13 марта, Боинг 777 American Airlines совершил вынужденную посадку в Калифорнии после того, как экипаж сообщил о спущенном колесе.

А 7 марта самолет, следовавший из США в Японию был вынужден совершить аварийную посаду, из-за того что колеса и вовсе отвалилось.

Пожалуй, самым серьезным стал инцидент с Boeing 787 LATAM Airlines, следовавшим из Латинской Америки в США, и внезапно потерявшем высоту на половине пути. В результате падения самолета пострадали по меньшей мере 50 человек.

В сообщении для клиентов, которым авиакомпания поделилась с изданием POLITICO, генеральный директор United Airlines Скотт Кирби сказал: "К сожалению, за последние несколько недель наша авиакомпания пережила ряд инцидентов, которые напоминают о важности безопасности. Хотя все они не связаны друг с другом. Я хочу, чтобы вы знали, что эти инциденты привлекли наше внимание и усилили наше внимание".

Вопрос безопасности самолетов Boeing, в частности модели 737 MAX, поднимался не один раз. В декабре 2018 года в Индонезии разбился самолет Boeing 737 MAX, в результате чего погибли 189 пассажиров и членов экипажа, а в марте 2019 года еще один самолет той же модели разбился в Эфиопии, в результате чего погибло 157 человек. После этих трагичных инцидентов производство этой модели самолетов было остановлено почти на 2 года. Компания использовала это время для модернизации конструкции лайнера, обновления ПО и подготовки пилотов.

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Что происходит с компанией Boeing

Агентство Bloomberg сообщило, что Boeing рассматривает возможность продажи как минимум двух своих оборонных предприятий. Связанно это с кризисом, в котором оказался производитель самолетов.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, пожелавших остаться анонимными, финансовые консультанты связались с потенциальными покупателями от имени Boeing, чтобы оценить интерес к нескольким более мелким подразделениям. По словам одного из источников, эти усилия продолжались около года, еще до инцидента с дверью, привлекшего пристальное внимание к авиапроизводителю.

Потенциально выставленные на продажу активы включают подразделение Boeing Digital Receiver Technology Inc.(занимается разработкой технологий в связи), которое производит продукцию для правительственных разведывательных и оборонных заказчиков, говорят источники. По словам некоторых источников, потенциальных покупателей также опросили о некоторых оборонных программах в подразделении глобальных услуг.

Ричард Абулафия, эксперт по аэрокосмической отрасли компании AeroDynamic Advisories, заявил, что продажа DRT вряд ли окажет какое-либо существенное финансовое влияние на компанию Boeing, которая испытывает трудности под бременем долга в 39 миллиардов долларов.

Ранее авиапроизводитель рассматривал возможность продажи своей дочерней компании Argon ST, но этот процесс приостановлен, сообщил один из источников. В 2010 году корпорация приобрела компанию Argon, производящую системы военного управления, наблюдения и разведки, примерно за 775 миллионов долларов.

Боинг отказался от комментариев. Акции выросли на 1,1% после того, как Bloomberg сообщил о обсуждениях.

Компания также продолжает взвешивать варианты своей доли в United Launch Alliance, совместном предприятии по запуску ракет, совладельцем которого является Lockheed Martin Corp., сообщили источники. В январе агентство Bloomberg News сообщило, что ULA привлекла интерес со стороны Blue Origin LLC Джеффа Безоса.

По словам некоторых источников, Boeing еще не принял окончательного решения по поводу продажи, и планы все еще могут измениться. По словам этих людей, компания регулярно пересматривает свой портфель активов.

Могут ли авикомпании отказаться от самолетов Boeing

На конференции "Европа 2024" в Берлине генеральный директор Airbus (крупнейшего конкурента Boeing) Гийом Фори выразил обеспокоенность по поводу сохранения репутации безопасности аэрокосмической отрасли.

"Меня не устраивают проблемы моего конкурента", - сказал он, отвечая на вопросы о Boeing.

"Они не приносят пользы отрасли в целом". Фори добавил: "Мы работаем в отрасли, где качество и безопасность являются главным приоритетом".

Во время мероприятия, как сообщает Bloomberg , министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал: "Теперь я предпочитаю летать на Airbus, а не на Boeing — моя семья тоже, они заботятся обо мне".

Опрос, проведенный журналистом авиационной отрасли Джоном Остроуэром, основателем авиационного новостного сайта The Air Current, показывает, что доверие к самолетам Boeing ослабевает, но не теряется.

Опрос Остроуэра, проведенный на X, поставил вопрос: "После того, как семейство 737 Max снова в эксплуатации, чувствуете ли вы себя комфортно, летая на этом самолете?" При более чем 2200 голосах 59,4% участников ответили "Да" против 40,6%, ответивших "Нет".

Аналитики отмечают, что Boeing 737 Max по-прежнему самый продаваемый тип самолета в мире, на этот тип самолетов поступило более 4000 заказов.