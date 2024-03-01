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Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 09:18  •  12927 просмотра

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Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.

Пентагон заключил контракт с корпорацией Boeing на сумму более 3,4 млрд долларов, в рамках которого запланирована закупка и поставка морских самолетов P-8A Канаде и Германии. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет УНН.

Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене 3 407 940 833 млрд долларов для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A,

- говорится в сообщении.

Детали

Согласно контракту, 14 самолетов Boeing P-8A получит правительство Канады, три самолета передадут Германии. Выполнить заказ планируется до марта 2028 года. Большинство производственных мощностей (98,22%) будет сосредоточено в Вашингтоне.

Напомним

В ноябре прошлого года Министерство обороны США заказали зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard на сумму около 110 миллионов евро, чтобы передать их Украине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Пентагон замовив у Boeing 17 літаків на 3,4 мільярда доларів для двох союзників
Pentagon orders 17 planes from Boeing for $3.4 billion for two allies
Новости по теме

Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.

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