Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников

Пентагон заключил контракт с корпорацией Boeing на сумму более 3,4 млрд долларов, в рамках которого запланирована закупка и поставка морских самолетов P-8A Канаде и Германии. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет УНН.

Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене 3 407 940 833 млрд долларов для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A, - говорится в сообщении.

Детали

Согласно контракту, 14 самолетов Boeing P-8A получит правительство Канады, три самолета передадут Германии. Выполнить заказ планируется до марта 2028 года. Большинство производственных мощностей (98,22%) будет сосредоточено в Вашингтоне.

Напомним

В ноябре прошлого года Министерство обороны США заказали зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard на сумму около 110 миллионов евро, чтобы передать их Украине.