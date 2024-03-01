Пентагон замовив у Boeing 17 літаків на 3,4 мільярда доларів для двох союзників
Київ • УНН
Пентагон підписав контракт з компанією Boeing на суму 3,4 мільярда доларів США на закупівлю і поставку 17 морських літаків P-8A до Канади і Німеччини до березня 2028 року.
Пентагон уклав контракт із корпорацією Boeing на суму понад 3,4 млрд доларів, у рамках якого заплановано закупівлю та постачання морських літаків P-8A Канаді та Німеччині. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, пише УНН.
Корпорація Boeing отримала контракт за фіксованою ціною 3 407 940 833 млрд доларів для закупівлі та постачання 17 багатоцільових морських повітряних суден P-8A,
Деталі
Згідно з контрактом, 14 літаків Boeing P-8A отримає уряд Канади, три літаки передадуть Німеччині. Виконати замовлення планується до березня 2028 року. Більшість виробничих потужностей (98,22%) буде зосереджено у Вашингтоні.
Нагадаємо
У листопаді минулого року Міністерство оборони США замовили зенітних самохідних артилерійських установок Gepard на суму близько 110 мільйонів євро, щоб передати їх Україні.