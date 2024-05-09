Самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале: по меньшей мере 10 пострадавших

Самолет Boeing 737-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале, из-за чего пострадали по меньшей мере 10 человек, четверо из них серьезно, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Инцидент произошел, когда рейс HC 301 авиакомпании Air Senegal вылетал в столицу Мали Бамако утром в четверг, говорится в заявлении дакарского аэропорта Блез Диань.

Пилот получил легкие травмы, а большинство из 78 пассажиров на борту в результате инцидента не пострадали.

Операции в аэропорту были приостановлены на несколько часов, но сейчас возобновились.

Для эвакуации пассажиров были мобилизованы экстренные службы аэропорта, говорится в сообщении аэропорта.

Сейчас проводится расследование с целью установления причин инцидента.

Boeing не прокомментировал инцидент, как и Transair, частная компания, у которой Air Senegal зафрахтовала самолет.

Хотя пока неизвестно, что стало причиной аварии, она произошла в тот момент, когда производитель сталкивается с углублением кризиса, связанного с его показателями безопасности, пишет издание.

Ранее

Двери вылетели из самолета Boeing 737 Max авиакомпании Alaska Airlines в январе вскоре после взлета в США. По факту этого инцидента компания сталкивается с уголовным расследованием.

У Boeing проблемы с производством из-за санкций против РФ - The Wall Street Journal