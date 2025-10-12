Импорт СПГ в Германию достиг рекордного уровня
Киев • УНН
Германия установила рекорд по импорту СПГ в третьем квартале 2025 года, получив 35 тераватт-часов газа. Это увеличило долю сжиженного газа в общем объеме поставок до 13,25%.
Германия установила новый рекорд по морскому импорту сжиженного природного газа (СПГ), свидетельствуют данные немецкого агентства DPA и сетевого регулятора BNetzA, пишет УНН.
Подробности
По информации BNetzA, в третьем квартале 2025 года объем СПГ, поступившего в немецкую газовую сеть, был самым большим с момента открытия первого СПГ-терминала в Вильгельмсхафене в конце 2022 года. Всего к концу сентября этого года в страну было импортировано около 74 тераватт-часов газа, из которых почти половина – 35 тераватт-часов – приходится на третий квартал.
Цифры свидетельствуют о растущей роли СПГ в энергетической системе Германии: доля импорта сжиженного газа в общем объеме поставок выросла с 8% в первой половине 2025 года до 13,25% в третьем квартале. Таким образом, 2025 год стал рекордным по поставкам СПГ на немецкие терминалы, превысив объемы любого предыдущего года.
