Импорт СПГ в Германию достиг рекордного уровня

$41.510.00
48.210.00
ukenru
Эксклюзив
14:28 • 11693 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27 • 11628 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 66009 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 92587 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 50117 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 51955 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 40655 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30246 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 38117 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44305 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.1м/с
60%
746мм
Популярные новости
Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте накануне саммита в Газе12 октября, 06:43 • 6974 просмотра
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой12 октября, 07:19 • 12667 просмотра
Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островахPhoto12 октября, 07:41 • 13495 просмотра
Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения12 октября, 08:59 • 9704 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 11988 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28 • 11704 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 66021 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 92595 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 41540 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 76938 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Абдель Фаттах эль-Сиси
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Израиль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 12229 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 45826 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 50034 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 51943 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 117735 просмотра
Актуальное
Северный поток
Facebook
Financial Times
ATACMS
Бильд

Импорт СПГ в Германию достиг рекордного уровня

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Германия установила рекорд по импорту СПГ в третьем квартале 2025 года, получив 35 тераватт-часов газа. Это увеличило долю сжиженного газа в общем объеме поставок до 13,25%.

Импорт СПГ в Германию достиг рекордного уровня

Германия установила новый рекорд по морскому импорту сжиженного природного газа (СПГ), свидетельствуют данные немецкого агентства DPA и сетевого регулятора BNetzA, пишет УНН.

Подробности

По информации BNetzA, в третьем квартале 2025 года объем СПГ, поступившего в немецкую газовую сеть, был самым большим с момента открытия первого СПГ-терминала в Вильгельмсхафене в конце 2022 года. Всего к концу сентября этого года в страну было импортировано около 74 тераватт-часов газа, из которых почти половина – 35 тераватт-часов – приходится на третий квартал.

Цифры свидетельствуют о растущей роли СПГ в энергетической системе Германии: доля импорта сжиженного газа в общем объеме поставок выросла с 8% в первой половине 2025 года до 13,25% в третьем квартале. Таким образом, 2025 год стал рекордным по поставкам СПГ на немецкие терминалы, превысив объемы любого предыдущего года.

Германия добивается экстрадиции украинца, подозреваемого во взрыве «Северного потока» в 2022 году30.09.25, 21:06 • 5062 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Электроэнергия
Северный поток
Германия