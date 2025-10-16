$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
16 октября, 09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
16 октября, 07:53
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
15 октября, 18:12
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Энергетический комитет Европарламента поддержал предложение о частичном запрете российских углеводородов с 2026 года и полном с 2027 года. Предусматриваются штрафы за несоблюдение.

Частичный запрет с января 2026-го, полный - с 2027 года: Европа объявляет смелые шаги по отказу от нефти и газа РФ

Энергетический комитет Европейского парламента в четверг поддержал новое предложение по отказу от российских нефти и газа. Передает УНН со ссылкой на Reuters, EFE и страницу Ютты Паулюс, депутата Европейского парламента.

Детали

Депутаты Европарламента предлагают ввести частичный запрет на российские углеводороды с 1 января 2026 года и перейти к полному запрету в отношении долгосрочных контрактов на российские нефть и газ с 1 января 2027 года.

Ранее профильный комитет Европейского парламента по международной торговле и Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике сегодня одобрили полный запрет на импорт российской нефти и газа. Было согласовано начало переговоров с государствами-членами ЕС.

Комментарии

Я приветствую широкую поддержку моих коллег этого важного предложения, которое предусматривает запрет на весь импорт российской нефти и газа в ЕС с 1 января 2026 года. Мы усилили первоначальное законодательное предложение Европейской комиссии, включив в него нефть и нефтепродукты, прекратив долгосрочные контракты на год раньше — с 1 января 2027 года — и добавив штрафы за несоблюдение правил, а также отменив исключения для Словакии и Венгрии

- сказала депутат Европарламента Инесе Вайдере, парламентский переговорщик по правилам в Комитете по международной торговле.

Другой комментарий - от депутата Европейского парламента Ютты Паулус.

Этим голосованием Парламент четко дает понять: Европа больше не может позволять Путину шантажировать себя. Мы хотим положить конец нашей зависимости от его ископаемого топлива и сформировать переход к чистому, безопасному и демократическому энергетическому будущему. Это решение — больше, чем ответ на агрессивную войну России. Это стратегический шаг к независимости Европы. Это не в новых зависимостях от ископаемого топлива, а в возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности. Таким образом, мы одновременно укрепляем мир, безопасность и защиту климата. Я очень уверена, что переговоры с государствами-членами будут продвигаться быстро

- Ютта Паулус, переговорщик Группы зеленых по вопросам энергетической безопасности.

Решимость и сомнения

Европейский парламент также призывает к введению строгих штрафов в размере не менее 5% годового оборота для компаний, которые не будут соблюдать регламент.

В то же время некоторые европейские источники сомневаются, что ЕС обязуется соблюдать такие амбициозные сроки.

Дипломаты стран ЕС заявили, что маловероятно, что правительства согласятся перенести запрет на год раньше. Впрочем, с другой стороны, законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг влияния для обеспечения других изменений в переговорах, пишет Reuters.

Напомним

Власти Индии прокомментировали слова Дональда Трампа об отказе от российской нефти.

Экспорт очищенного топлива из РФ упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны, составляя 1,88 миллиона баррелей в день за первые 10 дней октября.

Зеленский анонсировал активизацию дальнобойных санкций против россии09.10.25, 20:00 • 3456 просмотров

Игорь Тележников

