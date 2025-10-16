$41.760.01
Ексклюзив
15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Ексклюзив
15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та США
15 жовтня, 20:42
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Енергетичний комітет Європарламенту підтримав пропозицію про часткову заборону російських вуглеводнів з 2026 року та повну з 2027 року. Передбачаються штрафи за недотримання.

Часткова заборона з січня 2026-го, повна - з 2027 року: Європа оглошує сміливі кроки по відмові від нафти і газу рф

Енергетичний комітет Європейського парламенту в четвер підтримав нову пропозицію щодо відмови від російских нафти і газу. Передає УНН із посиланням на Reuters, EFE та сторінку Ютти Паулюс, депутата Європейського парламенту.

Деталі

Депутати Європарламенту пропонують запровадити часткову заборону на російські вуглеводні з 1 січня 2026 року та перейти до повної заборони щодо довгострокових контрактів на російські нафту та газ з 1 січня 2027 року.

Раніше пільний комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі та Комітет з промисловості, досліджень та енергетики сьогодні схвалили повну заборону на імпорт російської нафти та газу. Було узгоджено початок переговорів з державами-членами ЄС.

Коментарі

Я вітаю широку підтримку моїх колег цієї важливої ​​пропозиції, яка передбачає заборону на весь імпорт російської нафти та газу до ЄС з 1 січня 2026 року. Ми посилили початкову законодавчу пропозицію Європейської комісії, включивши до неї нафту та нафтопродукти, припинивши довгострокові контракти на рік раніше — з 1 січня 2027 року — та додавши штрафи за недотримання правил, а також скасувавши винятки для Словаччини та Угорщини

- сказала депутат Європарламенту Інесе Вайдере, парламентський переговірник щодо правил у Комітеті з міжнародної торгівлі.

Інший коментар - від депутата Європейського парламенту Ютти Паулус.

Цим голосуванням Парламент чітко дає зрозуміти: Європа більше не може дозволяти Путіну шантажувати себе. Ми хочемо покласти край нашій залежності від його викопного палива та сформувати перехід до чистого, безпечного та демократичного енергетичного майбутнього. Це рішення — більше, ніж відповідь на агресивну війну Росії. Це стратегічний крок до незалежності Європи. Це не в нових залежностях від викопного палива, а у відновлюваних джерелах енергії та енергоефективності. Таким чином, ми одночасно зміцнюємо мир, безпеку та захист клімату. Я дуже впевнена, що переговори з державами-членами просуватимуться швидко

- Ютта Паулус, переговірник Групи зелених з питань енергетичної безпеки.

Рішучість та сумніви

Європейський парламент також закликає до запровадження суворих штрафів у розмірі щонайменше 5% річного обороту для компаній, які не дотримуватимуться регламенту.

Водночас деякі європейські джерела сумніваються, що ЄС зобов'яжеться дотримуватися таких амбітних термінів. 

Дипломати країн ЄС заявили, що малоймовірно, що уряди погодяться перенести заборону на рік раніше. Втім, з іншої сторони, законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль впливу для забезпечення інших змін у переговорах, пише Reuters.

Нагадаємо

Влада Індії прокоментувала слова Дональда Трампа про відмову від російської нафти.

Експорт очищеного палива з рф впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни, становлячи 1,88 мільйона барелів на день за перші 10 днів жовтня.

Зеленський анонсував активізацію далекобійних санкцій проти росії09.10.25, 20:00 • 3456 переглядiв

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Дипломатка
Електроенергія
Володимир Путін
Європейський парламент
Європейська комісія
Reuters
Ютта Паулюс
Словаччина
Угорщина