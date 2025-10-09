Зеленський анонсував активізацію далекобійних санкцій проти росії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність активізації далекобійних санкцій проти росії. Він наголосив, що ефективність України в далекобійності прискорить досягнення миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі необхідно бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти росії, адже що більш результативною Україна буде в далекобійності, то швидше можна досягти миру. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Військові питання. Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї – застосування наших ракет, застосування наших дронів. Деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти росії. Що більш результативною Україна буде в далекобійності, то швидше ми зможемо досягти миру
Він зазначив, що українська далекобійна зброя стає відчутно якіснішою, а тому необхідно відчутно масштабувати застосування.
Маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів, і, на відміну від росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не путін. Поки що
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдаватиме відповідні удари по об’єктах російської інфраструктури у відповідь на атаки по енергетиці та інших критичних мережах України. За його словами, зміни позиції немає – це реакція на постійні удари, що йдуть з бєлгородського напрямку.