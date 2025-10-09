Зеленський анонсував активізацію далекобійних санкцій проти росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі необхідно бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти росії, адже що більш результативною Україна буде в далекобійності, то швидше можна досягти миру. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Військові питання. Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї – застосування наших ракет, застосування наших дронів. Деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти росії. Що більш результативною Україна буде в далекобійності, то швидше ми зможемо досягти миру